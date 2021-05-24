مورايس .. اللقب بعد 270 دقيقة

أصبح البرتغالي جوزيه مورايس مدرب فريق الهلال لكرة القدم أول مدرب برتغالي يقود الهلال لتحقيق لقب الدوري السعودي بجميع مسمياته، وثاني مدرب برتغالي بعد جورجي جيسوس المتوج بكأس السوبر السعودي عام 2019، بعد الفوز على التعاون 1 / 0 والتتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ومر على الهلال 47 مدربا أجنبيا، حققوا معه 62 لقبا، من بينهم برتغاليان من أصل أربعة برتغاليين، هم: آرثر جورج، خوسيه بيسيرو، وجورجي جيسوس، إضافة لمورايس.واحتاج البرتغالي مورايس لـ270 دقيقة ليحتفل باللقب الـ62 في تاريخ الهلال ويكتب اسمه في السجل الشرفي لمدربي الذهب، حيث حضر لتدريبه مطلع الشهر الحالي خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي، وسبقه في الموسم نفسه الروماني رازفان لوشيسكو، وعبد اللطيف الحسيني. وتعادل مورايس في مباراته الأولى مع الباطن 1/1، ثم اكتسح الشباب والأهلي بالنتيجة نفسها 5 / 1 قبل أن يتجاوز التعاون 1 / 0.الجدير ذكره أن المدربين الذين حققوا لقب الدوري مع الهلال، هم: الإنجليزي جورج سميث، البرازيلي ماريو زاغالو، الروماني إيلي بلاتشي، الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، البرازيلي ماركوس باكيتا، الروماني أولاريو كوزمين، البلجيكي إيريك جيريتس، الأرجنتيني جابرييل كالديرون، الأرجنتيني رامون دياز، الأرجنتيني خوان براون، رازفان لوشيسكو وإضافة لمورايس.