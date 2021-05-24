جوميز يبتعد بـ 7 أهداف

زاد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم المتوج مع الفريق أمس بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رصيده من الأهداف إلى الرقم 24 في الصدارة مبتعدا عن أقرب منافسيه بسباعية بعد أن سجل هدف التتويج في التعاون أمس 1 /0 ضمن الجولة الـ29.ويحتل الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب المركز الثاني برصيد 17 هدفا، في حين يحتل الثلاثي السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، الأرجنتيني إيميليو زيلايا مهاجم ضمك، والأنجولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، المركز الثالث ولديهم 16 هدفا.وأضاف جوميز إلى سجله مع الهلال بوصوله الرقم 105 بقميص الأزرق.وحل البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد ثالثا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، فيما جاء الثنائي جوليو تافاريس من الرأس الأخضر مهاجم الفيصلي، والكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون في المركز الرابع برصيد 14 هدفا، والمغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد برصيد 13 هدفا.