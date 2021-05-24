الهلال .. الفارق «8 دوري»

وسّع الهلال الفارق بينه وبين أقرب مطارديه في السجل الشرفي للدوري السعودي منذ انطلاقة موسم 1974 / 1975 وبجميع مسمياته، بثمانية ألقاب عقب تتويجه باللقب الـ 17 من النسخة الـ46 من أصل 62 بطولة حققها، بعد فوزه على التعاون 1 / 0 في الجولة ما قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ومع تبقي جولة واحدة، أصبح رصيد الهلال 58 نقطة بفارق أربع نقاط عن وصيفه الشباب.ونجح الهلال في تحقيق اللقب أعوام: 1976 / 1977، 1978/ 1979، 1984 / 1985، 1985 / 1986، 1987 / 1988، 1989/ 1990، 1995 / 1996، 1997 / 1998، 2001 / 2002، 2004 / 2005، و2007 / 2008 بمختلف المسميات، و2009 / 2010، 2010 / 2011، 2016 / 2017، 2017 / 2018، و2019/ 2020 بالنظام الحالي "دوري المحترفين".ويأتي النصر ثانيا بـ (9 ألقاب)، الاتحاد (8)، الشباب (6)، الأهلي (3)، الاتفاق (لقبين)، والفتح (لقب وحيد).كما يعد الهلال الأكثر تحقيقا بنظامه الحالي "دوري المحترفين" بعدد خمس مرات، يليه النصر بثلاث مرات، الاتحاد، الشباب، الأهلي، والفتح بلقب وحيد لكل فريق.كما نجح الهلال في تحقيق اللقب مرتين متتاليتين في تاريخ البطولة، أربع مرات من بينها مرتان بالنظام الحالي.