بريدة تنضم إلى مدن الذهب

أضاف الهلال اسم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة إلى مواقع الذهب التي حسم عليها إنجازاته وألقابه الـ 62 خلال 64 عاما عقب تتويجه أمس باللقب الـ 17 في تاريخ الدوري السعودي بجميع مسمياته، واللقب الخامس في الدوري السعودي للمحترفين بنظامه الحالي.وأصبحت بريدة المدينة الـ 11 محليا والـ 18 التي ينال فيها أحد ألقابه، حيث يعد ستاد الملك فهد الدولي أكثر الملاعب التي عرف فيها الهلال الألقاب بـ24، هي: الدوري السعودي "ست مرات"، كأس المؤسس، كأس ولي العهد "تسع مرات"، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الكؤوس العربية، كأس الأندية العربية للأبطال "مرتين"، كأس الأندية الآسيوية الأبطال، كأس السوبر الآسيوي، كأس الكؤوس الآسيوية، كأس الأمير فيصل بن فهد.وجاء ستاد الأمير فيصل بن فهد ثاني الملاعب بـ12 لقبا، هي: كأس الملك "ثلاث مرات"، الدوري السعودي "خمس مرات"، كأس الأمير فيصل بن فهد "مرتين"، كأس الأندية الخليجية الأبطال، فيما جاء ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة ثالثا بسبع بطولات، هي: الدوري "ثلاث مرات"، كأس السوبر السعودي المصري، كأس الملك، وكأس ولي العهد "مرتين".وجاء ملعب جامعة الملك سعود ثالث الملاعب في تاريخ الفريق الأكثر ألقابا بثلاثة ألقاب: دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "مرتين"، ودوري أبطال آسيا.وجاءت باقي البطولات على النحو التالي: كأس الملك "مرتين" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كأس الملك "مرتين" على ملعب الصايغ، كأس الأمير فيصل بن فهد "مرتين" على ملعب الأمير سعود بن جلوي، كأس ولي العهد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، كأس الأمير فيصل بن فهد على ملعب نادي الاتفاق، وكأس ولي العهد على ملعب الصبان. وحقق الهلال ثماني بطولات من خارج الحدود، هي: بطولة كأس السوبر السعودي "مرتين" على ملعب لوفتس رود في إنجلترا، كأس السوبر الآسيوي على ملعب بوهانج ستيل يارد في كوريا الجنوبية، كأس الأندية الخليجية الأبطال على استاد مجمع السلطان قابوس في عمان، كأس النخبة العربية على ملعب مدينة الأسد في سورية، كأس الأندية الآسيوية الأبطال، وكأس الكؤوس الآسيوية في قطر، وكأس دوري أبطال آسيا في اليابان.