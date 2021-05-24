أطفال فلسطينيون يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة أمس جراء غارة إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار.
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- أطفال فلسطينيون يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة أمس جراء غارة إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار
أحداث في صور
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