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أحداث في صور

أطفال فلسطينيون يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة أمس جراء غارة إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار

أطفال فلسطينيون يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة أمس جراء غارة إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار

«أ. ب »

أطفال فلسطينيون يزيلون حطام مبنى تضرر بشدة أمس جراء غارة إسرائيلية قبل وقف إطلاق النار.

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