الأسواق المرتفعة تعزز حظوظ شركات إدارة الأصول

المد المتصاعد لنمو الأرباح والتدفقات الداخلة القوية من المستثمرين بمنزلة تغيير مرحب به لدى العديد من مديري الأصول الأمريكيين، على الرغم من أنه ينظر إليه على أنه يوفر فترة راحة مؤقتة من التحديات الاستراتيجية.

لأول مرة منذ أربعة أعوام، من المتوقع أن تزيد شركات إدارة الأصول الأمريكية المدرجة من أرباحها خلال سنة تقويمية كاملة. أدت الطفرة في تقييمات سوق الأوراق المالية إلى دعم الأصول الخاضعة للإدارة في جميع أنحاء الصناعة. على سبيل المثال، سجلت شركة بلاك روك رقما قياسيا قدره تسعة تريليونات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة في نهاية مارس، بزيادة قدرها 39 في المائة من 6.45 مليار دولار خلال الشهور الـ12 الماضية.

ارتفعت أسعار الأسهم وتجاوزت السوق الواسعة خلال 2021 للقطاع، بقيادة إنفيسكو و Ameriprise Financial و Franklin Resources.

قال مايكل سايبريس، المحلل في مورجان ستانلي: "كان العديد من شركات إدارة الأصول تعد أسهما رخيصة الثمن وذات قيمة، ويتم تداولها بست مرات قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. تدفقات وأداء الصناديق المدارة بفعالية أفضل ونحن نشهد تحسنا في هوامش التشغيل والأرباح".

قال كريج سيجنثالر، المحلل في كريدي سويس: "ارتفعت كمية الأصول التي تديرها الصناعة كثيرا بسبب ارتفاع السوق، وكان مستثمرو التجزئة يطاردون السوق ويضخون المزيد من الأموال في الصناديق. لا يمكن لسوق الأسهم الاستمرار في الارتفاع بهذه الوتيرة، لذلك ستتباطأ التدفقات خلال الربعين المقبلين".

أي اعتدال في التدفقات وأداء السوق المتقلب سيعيد الانتباه إلى التحديات طويلة الأجل التي تواجه الصناعة. أدى الضغط التنافسي الشديد على الرسوم والأداء الضعيف مقابل الارتفاع المستمر للمنتجات السلبية المتداولة في البورصة إلى جولات لا نهاية لها من توحيد الصناعة.

استحوذت إنفيسكو على أوبنهايمر فاندز في 2018، وفي العام الماضي، اشترى مورجان ستانلي، في حركة مفاجئة، شركة إيتون فانس، مع التركيز على زيادة وجودها وتقديم المزيد من الخدمات للعملاء في مكان واحد. يواجه القطاع ضغوط التكلفة من الاستثمار في التكنولوجيا، والتوسع في الصناديق المتداولة في البورصة والأسواق الخاصة.

نقل مارتي فلاناجان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنفيسكو، إحساسا بحذر الصناعة، بعد أن حققت شركة إدارة الأصول البالغة 1.4 مليار دولار أرباحا قوية في الربع الأول، وصافي تدفقات داخلة طويلة الأجل بقيمة 24.5 مليار دولار في الشهر الماضي. قال فلاناجان خلال مكالمة أرباح مع المحللين: "لا أعتقد أن الديناميكية الاستراتيجية قد تغيرت. يتوقع العملاء المزيد من شركات إدارة الأصول وتحتاج إلى التوسع في جميع مجالات المؤسسة".

كان سجل الصفقات مختلطا، حيث كان تحقيق وفورات في التكاليف أسهل من الحد من التدفقات الخارجة من الأموال.

قال سايبريس: "تتضمن أفضل الصفقات إضافة منتج جديد أو مجموعة زبائن لشبكة التوزيع لديك. ما يهم في هذه الصناعة هو التدفقات، ومقدار الأموال الجديدة الواردة".

تتمثل إحدى الرياح المواتية لهذه الصناعة في أن الصين بدأت في الموافقة على تراخيص لشركات إدارة الثروات والصناديق الغربية التي يمكن أن تغير التدفقات الداخلة من العملاء.

ومع ذلك، لا يزال اتجاه السفر يركز على الصناديق المتداولة في البورصة. بعد تدفقات داخلة قياسية بقيمة 503 مليارات دولار إلى الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة العام الماضي، ضخ المستثمرون 269 مليار دولار أخرى في الصناديق المتداولة حتى الآن في 2021، وفقا لـCFRA. أحد المستفيدين من طفرة الصناديق المتداولة الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه هدف جذاب لمدير أصول أكبر هو Wisdom Tree.

قال جاريت ليلين، الرئيس وكبير الإداريين التشغيليين في Wisdom Tree لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن "الاتجاهات الكلية لخسارة الصناديق المشتركة لمصلحة الصناديق المتداولة وشركات إدارة الثروات التي تتجه نحو المحافظ النموذجية تعني أنه يمكننا الاستفادة وأخذ حصة في السوق من الآخرين. أعمالنا الأساسية نشطة ونحن نتوسع"، بينما أقر بقوله "نحن واعون بأن لدينا جاذبية".

الرياح المعاكسة طويلة الأمد التي تواجه الصناعة تفسر الفجوة الواسعة في التقييمات بين شركات إدارة الأصول والسوق. على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار الأسهم، يتداول القطاع عند مستوى منخفض حتى الآن بمعدل 13.2 مرة ضعف تقدير ربحية السهم للشهور الـ 12 المقبلة، وأقل من مؤشر S&P 500 الواسع بمقدار 22.2 مرة، وفقا لـ KBW.

قالت KBW إن عاما قويا من نمو الأرباح لشركات إدارة الأصول التقليدية ينبغي أن يؤدي إلى متوسط نمو أرباح بحدود (أو بالقرب من) 20 في المائة هذا العام، ثم "يتباطأ إلى نسبة لا تزال جيدة عند 9 في المائة في 2022".

قال روب لي، المحلل في KBW: "في السياق التاريخي طويل الأجل، تظل التقييمات غير مكلفة، ولكن نظرا لمخاوف النمو طويلة الأجل، ينبغي أن تكون كذلك". قال لي إن الأداء القوي لمجموعة Affiliated Managers Group وإنفيسكو وفرانكلين "يسلط الضوء على أن المستثمرين سيستجيبون لعلامات تحسن الأداء التشغيلي" خاصة حين تخرج "أسهم شركات الأصول من التقييمات المنخفضة".

هناك انقسام بين شركات إدارة الأصول آخذ في الظهور كما يتضح من معدلات النمو الخاصة بها، وفقا لبنك كريدي سويس. استنادا إلى صافي التدفقات والأصول الخاضعة للإدارة، تعافى معدل النمو العضوي طويل الأجل للصناعة من بداية العام الماضي بقيادة بلاك روك وإنفيسكو، لكن AMG و Franklin Resources وتي راو برايس تخلفت عن نظيراتها.

قال سايبريس: "التحديات طويلة الأمد لا تزال قائمة والضغوط الهيكلية على الصناعة هي التحول نحو رسوم أدنى وخروج التدفقات من أدوات (أو مركبات) الصناديق المشتركة".