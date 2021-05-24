سنضيع إذا شعرنا بالذعر من كل طفرة لكوفيد

بينما كان الفرنسيون يحيون لعودة الحياة إلى المقاهي هذا الأسبوع، وجو بايدن يلغي فرض ارتداء الكمامات على الأمريكيين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح، وبروكسل تخفف من قيود السفر المفروضة على الأجانب، أصابت "بريطانيا العالمية" نفسها بالذعر بسبب نوع جديد من فيروس كورونا. وعلى الرغم من تلقيح أكبر عدد من الأفراد مقارنة بأي دولة أخرى تقريبا، بدأت الحكومة في التراجع عن خططها لإعادة الفتح عندما أعلن وزير الصحة أن "كل السفر خطير".

حينها تساءلت ما الذي حدث لفهمنا للمخاطر؟ نحن جميعا نتعرف على كيفية التعامل مع الحريات الجديدة، ونتساءل عما إذا كان بإمكاننا إجراء محادثة قصيرة مرة أخرى، وما إذا كنا سنستقل الحافلة. سنضيع إذا شعرنا بالذعر مع كل طفرة تحور لكوفيد - 19. قد يكون العالم في النهاية غير محظوظ بما يكفي في حال ظهور متحور يتفوق على لقاحاتنا. لكن حتى ذلك الحين، نحن بحاجة إلى التعامل مع فيروس كورونا بشكل متناسب مع حجمه. إنه الآن تاسع أكثر أسباب الوفاة شيوعا في إنجلترا وويلز بعد أمراض القلب والإنفلونزا.

مع انحسار الوباء، يعاني العلماء والسياسيون من ردة فعل سلبية على التضاؤل الوشيك لقوتهم. امتلأت محطات البث الهوائية بالتكهنات بأن المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند قابل للانتشار بشكل واسع، مع قليل من الإشارة لحقيقة أن حالات الاستشفاء لا تزال تتراجع. أشار الخبراء بشدة إلى أن عدد الحالات يرتفع بشكل كبير في بعض الأماكن التي توجد بها مجتمعات الأقليات العرقية الكبيرة، وتمتموا بأن الحكومة يجب أن تفرض عمليات إغلاق جديدة.

لكن معدلات الحالات الوطنية مستقرة، تماما كما هو الحال مع السلالات المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا والبرازيل. تشير الدلائل إلى أن هذا المتحور الجديد، كما سبقه من متحورات، سيكون قابلا للاحتواء محليا.

ماذا حدث لشكوكنا الإنجليزية الأسطورية؟ لدى حكومة المملكة المتحدة خطة معقولة لإعادة الفتح تدريجيا وبشكل لا رجعة فيه، وبلغت ذروتها في 21 حزيران (يونيو). في كل مرة يبدو فيها أنها ستتراجع عن ذلك، فإنها تعبث برؤوسنا وبالاقتصاد كذلك. لا يوجد حتى الآن تحليل للتكلفة والعائد لأثر عمليات الإغلاق على الصحة وسبل العيش.

عندما قبل العامة في الأصل قيودا غير مسبوقة على الحرية، كان الهدف حماية المستشفيات من الانهيار. هذا الخطر قد مضى. معدل الوفيات المعياري حسب العمر في إنجلترا الآن الأدنى منذ بدأ عمليات التسجيل في 2001، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. في الشهر الماضي، كانت الوفيات أقل بنسبة 6 في المائة من متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة.

في ظل هذه الظروف، من غير المعقول أن يستمر الوزراء والمسؤولون غير المنتخبين في استخدام لغة استبدادية - ودون تذمر من العامة. في العام الماضي، كان من المفترض أن نكون ممتنين لحكومتنا لأنها "أنقذت عيد الميلاد". في الشهر المقبل، من المتوقع أن نشجع كوننا "تخلصنا من الإغلاق" في دولة لا يمثل فيها كوفيد الآن سوى 2 في المائة من جميع الوفيات.

حذر بوريس جونسون هذا الأسبوع من أنه "لا ينبغي أن تذهب إلى دولة مدرجة على القائمة البرتقالية لقضاء العطلة"، على الرغم من أن قائمته "الخضراء" لا تتضمن أي دولة أوروبية باستثناء البرتغال، ويتعين على المسافرين العائدين العزل الذاتي في المنزل لمدة عشرة أيام وإجراء فحصين، مع تهديد وزير الداخلية بأنهم يجب أن يتوقعوا من الشرطة أن "تطرق الباب".

بل إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه اللهجة تأتي من حكومة محافظة يرأسها تحرري سابق. لكن لا يوجد حزب سياسي جاد مختلف. مكلفة التجارة الدولية في حكومة الظل البريطانية لحزب العمال إميلي ثورنبيري هذا الأسبوع لم تضع وقتا في الدعوة إلى فرض قيود على السفر "أكثر صرامة". أتساءل كيف تعتقد أن ذلك سيساعد التجارة الدولية؟

متأثرة بسبب البطء في الإغلاق بعد ظهور الفيروس لأول مرة، تتصدر محاولات الحكومة تهدئة ضميرها من خلال التعهد باليقظة الأبدية. لكن خوض الحرب الأخيرة لا معنى له. تعد بريطانيا مركزا تجاريا عالميا، حيث يكون لواحد من كل أربعة أطفال أب مولود في الخارج ومعظم البالغين قد أصيبوا بضربة واحدة على الأقل. يجب أن تكون هذه الحكومة أكثر قلقا بشأن ما إذا كان مواطنوها قد أصبحوا خائفين للغاية من أن يكونوا رواد الأعمال المغررين لبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الأيام الأولى للأزمة، كانت وايتهول قلقة للغاية من أن البريطانيين العنيدين لن يمتثلوا للقيود، واستشير علماء السلوك حول الشعارات التي ستنجح لتحقيق الامتثال. في الصيف الماضي، أخبرني أحد هؤلاء الخبراء أن نحو ثلث الجمهور أصبح "مترهبا" - خائفا جدا من الخروج أو طلب الرعاية الصحية - وكان قلقا من أننا لن نعرف كيف نستعيدهم.

كتاب جديد، حالة الخوف "State of Fear" ، يدعي أن مجموعة الإنفلونزا العلمية الوبائية الحكومية حول السلوك نشرت الخوف بطرق تعد، وفقا لأحد أعضائها، "بائسة". تعد التنبيهات جزءا مهما وجديرا بالاهتمام من الصحة العامة: لكن التحقيق القادم لكوفيد يحتاج إلى النظر في ما إذا كان نشرها أصبح غير أخلاقي.

تتحور فيروسات الحمض النووي الريبوزي ويجب على الأطباء الانتباه. لكن هل الاندفاع إلى حجز الإجازات هو أمر من الحماقة؟ هناك العديد من الأسباب التي تجعل البريطانيين في خطر. نحن نشرب الكثير، نحن نتسرع بما يكفي للاستمتاع بالسباحة في البحر، ولدينا هذه العادة الغريبة للقيادة على الجانب الخطأ من الطريق. بعبارة أخرى، نحن نجازف. هذا شيء يجب على كل المجتمعات الديمقراطية أن تفعله مرة أخرى، قبل أن ننسى كيف نفعل ذلك.