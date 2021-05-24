أين ذهبت عمليات الاندماج والاستحواذ من البنوك الأمريكية؟

أعلنت البنوك الأمريكية عن 19 صفقة اندماج أو استحواذ الشهر الماضي، مقارنة بتسع فقط في الربع الثاني بأكمله من العام الماضي.

الظروف ناضجة. مع اقتراب أسعار الفائدة الأمريكية من الصفر وضعف الطلب على القروض، فإن عمليات الاستحواذ حاليا أحد المسارات القليلة المعقولة للنمو للعديد من البنوك الأصغر. العديد من البنوك الإقليمية يخرج من الوباء باحتياطيات نقدية ضخمة وتقييمات البنوك وصلت إلى مستويات عالية مذهلة، ما يجعل أسهمها عملة جذابة لعقد الصفقات.

في الوقت نفسه، الانتقال المفاجئ لمعظم الأنشطة من الفروع إلى الهواتف المحمولة يبرز أوجه القصور في تجربة العملاء الرقمية في العديد من البنوك، ما دفع المديرين التنفيذيين إلى التطلع إلى عمليات الاندماج والاستحواذ لجلب التكنولوجيا الحديثة.

لا عجب أن يذكر المصرفيون الاستثماريون أن الاهتمام بعمليات الاستحواذ من البنوك الإقليمية قد ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية. السؤال هو ما إذا كان هذا سيترجم حقا إلى تغيير تدريجي في نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الأمريكي المجزأ الذي غالبا ما يكون قديما.

قالت أنو أينجار، الرئيسة المشاركة لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في جيه بي مورجان، التي قدمت المشورة بشأن ست صفقات بنكية أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية: "تتجه البنوك الآن إلى عمليات الاندماج باعتبارها طريقة فعالة للتعامل مع الرياح العكسية التي تواجهها كصناعة".

لكن التضخم في أسعار الأسهم الذي شجع المشترين الطامحين، يجعل بالطبع أهداف الاستحواذ أكثر تكلفة أيضا. ارتفع مؤشر KBW للبنوك الإقليمية بنسبة 37 في المائة على مدار العام حتى الآن مقارنة بزيادة بنسبة 13 في المائة في مؤشر إس آند بي 500، بعد أن كان متخلفا عن السوق الأوسع في العامين الماضيين.

ارتفعت نسب السعر إلى الأرباح لدى البنوك بالفعل فوق مستويات ما قبل الوباء، ويقول محللو وول ستريت إنها ستكون أعلى لو لم يتم تضخيم الأرباح حاليا من خلال إطلاق احتياطيات خسائر القروض.

قال ديفيد واجنر، مدير محفظة في أبتوس كابيتال أدفايزرز: "تقييمات البنوك هي نوعا ما في منطقة: يا للعجب، في الوقت الحالي".

جوني أليسون، الرئيس التنفيذي لبنك Home Bancshares، أخبر المحللين أخيرا أن البنك الذي يوجد مقره في أركنسو ينخرط حاليا في محادثات لشراء بنوك أصغر، لكن بعض المفاوضات انهارت في وقت مبكر. قال: "أبعدنا بنكين عن المباحثات لأنهما لم يكونا واقعيين وكان المصرفيون في الواقع - لا أعرف ما إذا كانوا يقتتلون فيما بينهم أو لا أدري ماذا يفعلون. كانوا غير واقعيين إلى حد ما".

الصعوبات هي حتى أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بالبنوك الرقمية الأحدث ومجموعات التكنولوجيا المالية التي يتمتع العديد من المديرين التنفيذيين بالبنوك بحماسة خاصة تجاهها.

قال ستيفن فالنتينو، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة المؤسسات المالية في دويتشه بنك، إن الوباء ساعد على "تسريع هذا التحليل الكامل للوجهة التي يجب الذهاب إليها مع هذا من وجهة نظر الرقمنة". وقال إن تحسين رضا الزبائن أمر أساسي لسرقة الحصة السوقية.

عندما أطلقت ويندي كاي لي بنكها التجاري الرقمي بيرمونت بنك، توقعت أن يستغرق الأمر أعواما للحصول على نطاق واسع واهتمام المشترين المحتملين. تمتلك شركتها، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك، أصولا تبلغ 254 مليون دولار فقط، ولكنها تهدف إلى تحديث العديد من الجوانب التي لا تزال يدوية للأعمال المصرفية التجارية باستخدام "تكنولوجيا لا تقوم على الوضع القديم" ونموذج اشتراك من شأنه أن يسمح للعديد من العملاء بالحد من رسومهم.

بعد 18 شهرا فقط في العمل، رفضت كاي لي بالفعل العديد من العروض من البنوك التقليدية الفعلية المنافسة. وقالت: "لم أكن أتوقع مكالمات هاتفية كهذه إلا بعد بضعة أعوام أخرى على الأقل حتى أصل بالبنك إلى حجم أصول معين".

قبل بضعة أعوام، كان من المحتمل أن يكون المزيد من هذه البنوك الجديدة متقبلا للصفقات. يمكن أن تمنحهم الانتماءات مع البنوك تمويلا رخيصا وإمكانية الوصول المباشر إلى قواعد الزبائن الكبيرة والموالين.

قال نايجل موريس، مؤسس مجموعة مشروع رأس المال المغامر في التكنولوجيا المالية QED Investors، الذي يروج التكنولوجيا المالية للبنوك منذ أعوام: "إذا كان بإمكانك تخمين الحقيقة مما لديك من المعلومات، فستملأ بشكل أساسي جميع أركان سلسلة القيمة المضافة، وستجد أن الجمع بين شركتين سيجعلهما تحققان نتائج أفضل مما لو عملت كل شركة بشكل مستقل". لكنه يقر بالقول: "قد تكون هناك نافذة صغيرة فقط بين الوقت الذي تريد فيه البنوك إتمام الصفقة، والموعد الذي يمكنها فيه إتمام الصفقة".

تغيرت ديناميكيات القوة في طاولات المفاوضات المذكورة، وفقا للمصارف الإقليمية ومصادر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. عادة ما يقدر المستثمرون البنوك على أساس مضاعفات القيمة الدفترية الملموسة، في حين يتم تقييم شركات التكنولوجيا المالية بمضاعفات نمو ضخمة - وقد ارتفعت تلك الشركات خلال الوباء جنبا إلى جنب مع غيرها من شركات التكنولوجيا العالية وشركات النمو. العديد من شركات التكنولوجيا المالية هي الآن أكبر من البنوك. إضافة إلى ذلك، يشعر العديد من شركات التكنولوجيا المالية أنها يمكن أن تنمو بشكل مستقل بشكل أسرع من أن تصبح جزءا من بنك قائم.

في الشهر الماضي، شركة Plaid، التي تستخدم تكنولوجيتها من قبل الشركات المالية مثل شركة الوساطة روبن هود وتطبيق المدفوعات "فينمو" للربط بحسابات الزبائن المصرفية، ضاعفت تقييمها ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 13.4 مليار دولار في عملية جمع أموال خاصة، بعد أشهر فقط من انهيار عملية بيعها التي تمت الموافقة عليها إلى فيزا مقابل 4.9 مليار دولار.

لا توجد سابقة كافية للصفقات بين البنوك الإقليمية وشركات التكنولوجيا المالية التي تواجه المستهلكين. الصفقات القليلة التي تمت غالبا ما تستخدم كحكايات تحذيرية. في وقت سابق من هذا الشهر، أوقف البنك الإسباني BBVA عملياته من أجل Simple، وهو بنك استهلاكي رقمي أمريكي يجمع بين أدوات إعداد الميزانية والخدمات المصرفية التقليدية الذي استحوذ عليه في 2014.

قال بريان هاميلتون، الرئيس التنفيذي لـOne Financial، وهو بنك رقمي أسسه بعد أن كان مستثمرا أساسيا في Simple: "لا ترغب الشركات المالية في أن تشتريها البنوك، لأن هذا هو الموت. فهو موت للابتكار في الشركة. وهو موت لنموها".

قال جريج ليونز الرئيس المشارك لمجموعة المؤسسات المالية في شركة المحاماة Debevoise & Plimpton، إنه بدلا من عمليات الاستحواذ الشاملة، تكتسب البنوك الإقليمية بشكل متزايد حصصا صغيرة من الأسهم في شركات التكنولوجيا المالية، عادة ما تكون 5 في المائة أو أقل. معظم الشراكات هي مع شركات التكنولوجيا المالية وليس مع الشركات التي تواجه المستهلك ولديها عقود خدمة مدمجة حتى تتمكن البنوك من شبك التكنولوجيا الجديدة بأنظمتها الحالية.

أضاف ليونز: "ما يريده البنك هو الوصول إلى الخدمة، بقدر ما يريد الحصول على العائد على الاستثمار".

لا يزال البعض متفائلا بأن القطاعين سيكونان قادرين على إبرام اتفاقيات اندماج تجمع بين أفضل ما في العالمين، لكن البعض الآخر وطن نفسه على الالتزام بالعمل الذي يعرفه على أفضل نحو.

قال فيل جرين، الرئيس التنفيذي لبنك فروست: "لن أكون أبدا مثل جوجل أو غيرها من حيث القدرة المالية على الاستثمار في التكنولوجيا". وهو يترك النقدية الزائدة لديه في وضع الخمول في الوقت الحالي ويركز على النمو العضوي بدلا من البحث عن شركات التكنولوجيا المالية أو محاولة شراء بنوك أصغر. ويقول: "لن تفوز أبدا في سباق التسلح هذا".