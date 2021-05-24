رغم الغموض .. نمو وقفزات 



تواجه الأسواق في الاقتصادات الناشئة مصاعب عدة، على الرغم من أن النمو المتوقع لهذه الاقتصادات سيكون كبيرا في نهاية العام الجاري، وسيتفوق في مستواه المرتفع على عدد من الاقتصادات في الدول المتقدمة. والمصاعب التي تواجه أسواق الأسهم الناشئة، آتية من تداعيات وباء كورونا المستجد، والصعوبات الراهنة في عمليات التطعيم، ولذلك لا تزال أسهم هذه الأسواق أقل من حيث الأداء والمستوى من نظيراتها في بورصات الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من أن الأخيرة واجهت خلال الأسبوعين الماضيين بعض التعثر، إلا أنها تمكنت من العودة إلى التحليق في فترة زمنية قصيرة، لأسباب عديدة، في مقدمتها التقدم الذي تحقق في دولها على صعيد التطعيم ضد كورونا، فضلا عن أن حزم الدعم الحكومي الكبيرة، أسهمت في دعم حراكها.

كما تعرف الأسواق الناشئة بأنها تتمتع بخصائص الأسواق المتقدمة، لكنها لا تستوفي الكفاءة والمعايير الصارمة التي تتمتع بها اقتصادات الدول المتقدمة، وعادة ما تمتلك الاقتصادات الناشئة بنية تحتية ومالية تتضمن بنوكا وبورصات وعملات موحدة. وأيضا تعرف بأنها أسواق في دول منخفضة ومتوسطة النمو بدأت عملية التطوير والإصلاحات الاقتصادية تدريجيا كي تلحق بركب الدول المتقدمة.

وطبقا لتقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا، فإنه من اللافت أن الأسهم في الأسواق الناشئة حققت قفزات في الشهر الماضي، وهذا ما أظهره مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي ارتفع 2.5 في المائة، في حين لم ترتفع قيمة المؤشر نفسه للبورصات العالمية عن 4.7 في المائة. والسبب الرئيس وراء ذلك، كان التدفق المتصاعد للاستثمارات في البورصات الناشئة، الذي يعود أساسا إلى تخفيف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ضرورة الإشارة إلى تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن مواجهة الجائحة على ساحة الدول الناشئة لم تكن سيئة، بل حقق بعض هذه الدول تقدما ملحوظا في هذا المجال، إلا أن الانتكاسات الكبرى على صعيد الوباء في دول مثل الهند، والبرازيل، وتايوان، وعدد آخر من الدول الصغيرة، أسهم في إضعاف مسيرة التعافي عموما. الأسواق تعد ساحة حساسة لأي شيء أو أي حراك، إذا ما تعرضت للتراجع المشار إليه.

وفي كل الأحوال، فإن أوضاع الأسواق في الدول الناشئة واعدة، خصوصا في ظل التوقعات باستمرار الانتعاش الاقتصادي، وبتحقيق النجاح في مواجهة التداعيات الناجمة عن الوباء، وبتقدم لاحق على صعيد عمليات التلقيح في اقتصادات هذه الأسواق. ولا شك في أن النمو الاقتصادي المرتفع في العامين الجاري والمقبل، سيضيف مزيدا من القوة إلى أسواق الأسهم والأوراق المالية. ويرى مراقبون مختصون بالأسواق الناشئة، أن الشركات المطروحة في البورصات الناشئة، ستحقق أرباحا في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في دفع هذه الأسواق إلى الأمام، وعودتها إلى التحليق حتى قبل نهاية العام الجاري.

مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن حالة عدم الاستقرار الراهنة، ربما تسهم في تأخير الانتعاش، لكن ليس فترة طويلة. بالطبع، ستبقى هناك مخاوف حيال الأسواق الناشئة، إلى أن تستقر الأوضاع عموما، وهذه المخاوف ليست حكرا على هذه الأسواق، بل تشمل الساحة العالمية، ولا سيما في مرحلة الخروج من الآثار التي تركها كورونا في هذه الساحة، فهناك من ينظر إلى الارتفاعات، التي مرت بها الأسواق الناشئة، على أنها ربما تكون مؤقتة، ما يكرس حالة عدم اليقين لديهم.

إلا أن حالة الأسواق المشار إليها ليست مضطربة تماما، وصحيح أن أداءها أتى من حيث المستوى بعد أداء أسواق الأسهم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الصحيح أيضا، أنه بإمكانها في غضون فترة قصيرة أن تعيد لحراكها زخما متصاعدا، إذا ما نجحت بالفعل في تحقيق إنجازات على صعيد اللقاحات، واستكملت التخلص من الآثار التي تركها الوباء. إن الأسواق الناشئة ستستند لاحقا إلى معدلات النمو التي ستكون، وفق التوقعات، عالية في الفترة المقبلة.