"العقارية" تسجل خسائر بـ 4.6 مليون خلال الربع الأول بارتفاع 58%

أعلنت الشركة العقارية السعودية تسجيل خسائر بـ 4.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 2.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 58%.

يعود سبب إرتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى : 1-إرتفاع المصاريف العمومية والادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ (3) مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة 2- ارتفاع المصاريف التسويقيه والبيعية بمبلغ (11,6) مليون ريال بسبب إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصليها بمبلغ (8.4) مليون ريال وإرتفاع مصاريف الدعاية والإعلان .