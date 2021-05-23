فرنسا: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة على القادمين من بريطانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية "أكثر صرامة قليلا" على القادمين من بريطانيا بالنظر لانتشار السلالة الهندية في فيروس كورونا المستجد هناك.

وأضاف في تصريحات لراديو (آر.تي.إل) "نحن قلقون من السلالة الهندية ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية"، بحسب "رويترز" .

وأعلن معهد الصحة الألماني يوم الجمعة أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.

