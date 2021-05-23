المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام : تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه واللجان المنبثقة عن المجلس

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان، على النحو التالي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه حسب الآتي:

1- المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

2- ماجد بن عبدالرحمن العيسى (مستقل) نائباً للرئيس.

ثانياً: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية حسب الآتي:

1- المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة.

2- الدكتور/ عبدالعزيز بن حمد الفهد (غير تنفيذي).

3- المهندس/ موسى بن عمران العمران (مستقل).

4- جمانا بنت راشد الراشد (تنفيذي).

ثالثاً: الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات حسب الآتي:

1- محي الدين صالح كامل (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة.

2- الدكتور/ تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي).

3- المهندس/ عبدالله بن سليمان الربيعان (مستقل).

رابعاً: الموافقة على تعيين الدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي) رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة حسب نتائج اجتماع الجمعية غير العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 29/04/2021م.

خامساً: الموافقة على تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، إضافة إلى تعيين امين سر مجلس الإدارة واللجان.