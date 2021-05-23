"الكابلات" تخسر 35.8 مليون ريال خلال الربع الأول .. بانخفاض 16.9 %

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تحقيق صافي خسارة 35.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بانخفاض 16.9 في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعزى التغير في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بصفة اساسية إلى البنود التالية:

• إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

• إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

• إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.