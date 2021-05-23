"الغاز والتصنيع" تربح 85.2 مليون ريال في الربع الأول .. بارتفاع 479.5 %

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تحقيق صافي ربح 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بارتفاع 479.5 في المائة عن نفس الربع من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح بمبلغ 70.5 مليون ريال بشكل رئيسي إلى :

أولا : ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

ثانيا : ارتفاع إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيسي بما يلي:

- استلام توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية ب 33.8 مليون ريال.

- زيادة إيراد إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية ب 24.1 مليون ريال.

- زيادة إيرادات الاستثمارات في شركات زميلة ب 4.7 مليون ريال.