جامعة الإمام : "التحصين" شرط أساس للحضور ودخول اختبارات الفصل الصيفي

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية على أن التحصين بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو الشفاء من إصابة سابقة شرط للحضور للجامعة ودخول الاختبارات الحضورية الفصلية والنهائية للمسجلين في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الجاري. وأضافت أن التحصين يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وفق الحالات الصحية الآتية : المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو المحصن الذي مضى عليه 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعاف من الإصابة من خلال تطبيق توكلنا".

وكشفت أن الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي ستكون عن بعد "باستثناء المقررات العملية والسريرية" على أن تكون الاختبارات الفصلية والاختبارات النهائية حضورية لجميع الطلاب مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية. مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية : من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة من الجميع. سائلة الله للطلاب والطالبات التوفيق والسداد وأن يسير الفصل الدراسي الصيفي بيسر وسهولة وأمان. مؤكدة أهمية مبادرة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بأخذ اللقاح من خلال المراكز المعتمدة، التي من ضمنها مركزي اللقاح بالمدينة الجامعية.

يذكر أن تسجيل المقررات للفصل الصيفي سيكون خلال الفترة من الأحد 11 شوال وحتى السبت 17 شوال "عبر الخدمات الذاتية" على أن تبدأ الدراسة يوم الأحد 18 شوال وحتى الخميس 5 ذي الحجة. وتضم جامعة الإمام مركزين للقاحات الأول بصالة المعارض في "مبنى المؤتمرات" والثاني في المركز الطبي بالجامعة ويعملان تحت إشراف كلية الطب والخدمات الطبية ويحتويان على 30 محطة لتقديم اللقاح وعيادات للطوارئ وقاعات للاستقبال والاستراحات قبل وبعد أخذ الجرعات وذلك لضمان سير رحلة التطعيم ابتداءً من التسجيل وحتى تلقي الجرعة ومغادرة المركز.