ميركل تدعو إلى تعامل مسؤول مع الحريات المستعادة بعد تخفيف قيود كوفيد

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى أمس.ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط سبعة أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 166.2 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.44 مليون.ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطني بلادها إلى تعامل مسؤول مع الحريات التي استعادوها بعد تخفيف قيود الحماية من وباء كورونا.وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل أمس، "أصبح لدينا الآن أسباب وجيهة للتفاؤل في أواخر أيار (مايو) بعد 15 شهرا وبعد موجة ثالثة صعبة، ولا سيما لأن حملة التطعيم تسير بهذا الزخم الكبير، لكننا لم نتغلب على الفيروس بعد".وأضافت ميركل، "يوميا هناك آلاف من حالات العدوى الجديدة ويوميا يموت أشخاص أيضا بسبب كورونا"، مطالبة بمراقبة طفرات الفيروس الجديدة على نحو يقظ للغاية.وتابعت، "ولذلك سيبقى واجبنا المشترك أن نتعامل بشكل مسؤول مع الحريات وأن نراعي بعضنا بعضا، فحماية كرامة كل فرد واحترامها منصوص على صونها في دستورنا لأسباب وجيهة للغاية".يشار إلى أن عديدا من المناطق في ألمانيا أبطلت العمل بقيود مكابح الطوارئ بسبب تراجع أعداد الإصابات، كما تم تقليل القيود بالنسبة للمطاعم والفنادق في مختلف المناطق، كل حسب الحكومة المحلية ومعدل الإصابات.وكان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات قد أعلن صباح أمس، أن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في أسبوع وصل إلى 66.8 مقابل 67.3 أمس الأول و87.3 قبل أسبوع.وبمناسبة يوم القانون الأساسي الذي يوافق اليوم الأحد، دافعت ميركل في رسالتها عن القيود التي كان قد تم إقرارها على الحقوق الأساسية من أجل احتواء الجائحة، وقالت، "حيثما تعرضت الحياة والصحة للخطر، فإن مثل هذه القيود مسموح بها على الأقل بصورة مؤقتة، والحكومات والمشرعون ملتزمون بالتصرف بشكل مناسب وقصر القيود على القدر الضروري، وذلك كما فعلنا".وتابعت، "لحسن الحظ، فإن القانون الأساسي يضمن أيضا إمكانية النقاش والخلاف حول مثل القيود وكل إجراء، وإنه لأمر جيد وعميق ديمقراطيا أن هذا الأمر حدث بشكل دائم منذ بدء الجائحة في البرلمان وفي برلمانات الولايات وفي وسائل الإعلام والرأي العام".وأعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة لانتقال عدوى كوفيد - 19 في المدارس، في وقت لا يظهر فيه الوباء أي إشارات على الانحسار في المدينة الدولة.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان وزارة التعليم، أن طالبا في مدرسة محلية أصيب بالفيروس عقب إصابة زميل له يوم الأربعاء الماضي. وجرى وضع المخالطين للطالبين قيد الحجر الصحي.وشملت الحالات الأخرى التي سجلتها سنغافورة خلال الشهر الجاري فيما يتعلق بالتلاميذ، مجموعات نشأت في مراكز تعليمية خاصة.وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في عددها أمس الأول، أن طلابا في 30 مدرسة أصيبوا بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وأغلقت الحكومة الأسبوع الجاري معظم المدارس وتحولت إلى التعليم عن بعد، وهو ما يرجع جزئيا إلى مخاوف من أن طفرات الفيروس قد جعلت صحة الطلاب أكثر عرضة للخطر. وقال لي هسين لونج رئيس الوزراء، خلال قمة مجموعة العشرين للصحة العالمية أمس الأول، إن الموجات المتكررة من كوفيد - 19 تظهر بوضوح أنه لا توجد دولة آمنة في ظل جائحة حتى يأمن الباقون، مضيفا أنه "إضافة للجهود الفردية، فإن التعاون الدولي الوثيق والمتعدد الأطراف ضروري أيضا".وسيتمكن جميع السكان البالغين في أحد أحياء مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا من تلقي اللقاح بسرعة من دون شرط، بعد رصد بؤرة تضم عشرات الأشخاص ثبتت إصاباتهم بنسخة متحورة "مقلقة" من فيروس كورونا.وبينما بدأ الفحص المكثف للسكان في حي باكالان شمال المدينة، أوضح باتريك دوهيل المستشار الطبي والعلمي للسلطات الصحية المحلية، أن السلطات الصحية طلبت "تقريب موعد تلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما من دون شرط" في هذا الحي والمناطق المجاورة له، ليجري "في عطلة نهاية الأسبوع إن أمكن أو في أسوأ الأحوال بداية الأسبوع المقبل".وأضاف، أن الهدف بعد ذلك هو توسيع حملة التطعيم لتشمل "المدينة وضواحيها".وأوضح، "تم رصد هذه النسخة المتحورة بالفعل في البلاد، لكنها نادرة جدا لغاية الآن"، مشيرا إلى أنه "متحور مثير للقلق كما كانت على سبيل المثال النسخ البريطانية والهندية، وسلالته إنجليزية، لكن مع طفرة. وهو معروف، وقد تم رصده أيضا في إيل دو فرانس"، المنطقة الباريسية.وأضاف دوهيل "لكنه لم يظهر كثيرا حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي. ومن حيث المبدأ، لم تسجل بؤر من هذا النوع لدى السكان عامة".ووفقا للمسؤول الطبي، يبلغ عدد أفراد المجموعة 46 شخصا على الأقل، من دون احتساب نتائج اليوم الأول من الفحص الشامل الذي تم إطلاقه أمس الأول. ولم يتم تطعيم أي من المصابين ولم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، وظهرت عليهم الأعراض المعتادة أو دون أعراض. وأشار إلى عدم وجود سبب يدفع للاعتقاد بأن هذه الإصابات ستكون أكثر خطورة، وأن هذا المتحور مقاوم للقاحات ذات تقنية الحمض النووي الريبي مثل فايزر أو موديرنا.وأشارت وكالة الصحة العامة الفرنسية، من جانبها، في بيان البارحة الأولى، إلى أن هذا المتحور لا يزال نادرا جدا على المستوى الدولي وفي فرنسا، رغم رصد عدة سلاسل انتقال أخيرا في بوردو. وأطلق على المتحور اسم "في أو سي 20 أي/484 كيو"، وهو مشتق من المتحور الذي ظهر في بريطانيا، لكنه اكتسب طفرة إضافية (آي 484 كيو) يشتبه في أنها تقلل فعالية اللقاحات. وهذه الطفرة سجلت في المتحور الذي ظهر في كل من جنوب إفريقيا والبرازيل.في فرنسا، تم تصنيف خمسة متحورات "مقلقة" لغاية الآن، وفقا لوكالة الصحة، هي البريطانية، الجنوب إفريقية، البرازيلية، والهندية (التي انضمت الآن إلى هذه القائمة وفقا للبيان) والمتغير الذي تم رصده في بوردو. وقد تختلف قائمة "النسخ المتحورة المثيرة للقلق" من بلد إلى آخر حسب الوضع المحلي.وأكدت منظمة الصحة العالمية نهاية الأسبوع الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا.