«هيرو موتو كورب» الهندية تستأنف إنتاج مصانعها الأسبوع المقبل

تستأنف شركة هيرو موتو كورب، أكبر منتج للدراجات النارية في الهند، عمليات الإنتاج في جميع مصانعها الأسبوع المقبل، في ظل تباطؤ وباء كوفيد - 19.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الشركة القول: إن مصانعها، التي تقع في نيمرانا وهالول وتشيتور، في ولاية جوجارات، ستبدأ عمليات الإنتاج بداية من 24 أيار (مايو)، وكانت ثلاثة مصانع أخرى بدأت الإنتاج بالفعل في 17 أيار (مايو).وعلقت الشركة عمليات الإنتاج لديها الشهر الماضي بسبب زيادة إصابات كوفيد - 19 في الهند. وسجلت الهند أقل من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد - 19 لليوم السادس على التوالي أمس، في إشارة مبكرة على أن العدوى تتباطأ.وتتوقع الشركة عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الربع الثاني من العام، حيث يتوقع تباطؤ إصابات كوفيد - 19 وارتفاع مستويات التطعيم"، بحسب ما قاله المدير المالي نيرانجان جوبتا أوائل الشهر الجاري.إلى ذلك، تتأهب السواحل الشرقية بالهند لاستقبال عاصفة جديدة الأسبوع المقبل، بعد أيام من وفاة العشرات جراء عاصفة ضربت السواحل الغربية للبلاد.وقد تتحول منطقة منخفضة الضغط فوق خليج البنغال إلى إعصار شديد للغاية بحلول 26 أيار (مايو)، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن بيان لهيئة الأرصاد الجوية أمس.وأضافت أن الإعصار قد يعبر ولايتي البنغال الغربية، وأوديشا المجاورة، وساحل بنجلادش.وتضرب الأعاصير سنويا أوديشا، التي تضم مصانع ألمنيوم ومحطات طاقة ومناجم فحم ومصفاة نفط.وأسفر إعصار ضرب الساحل الشرقي في 2019 عن وفاة 30 شخصا، على الأقل، في الهند وبنجلادش.وكانت البحرية الهندية قد أعلنت الخميس انتشال جثامين 49 شخصا حتى الآن، بعد غرق بارجة قبالة سواحل مومباي خلال عاصفة قوية أودت بحياة 81 شخصا على السواحل الغربية للبلاد.وكانت البارجة، التي تمتلكها شركة النفط والغاز الطبيعي، تحمل 261 شخصا عندما غرقت بالقرب من منجم نفط بحري مساء الإثنين الماضي، عندما وقع إعصار تاوكتاي.وقال المتحدث باسم البحرية، فيفيك مادهوال، لـ"الألمانية": إن السفن والمروحيات البحرية تمكنت، على الرغم من الطقس السيئ، من إنقاذ 186 شخصا، كما عثرت على 27 جثة خلال عمليات البحث منذ مساء الأربعاء، ليرتفع إجمالي حصيلة القتلى جراء الكارثة إلى 49.وقالت شركة النفط والغاز الطبيعي: إن البارجة كانت تحمل أفرادا للقيام بأعمال تنقيب في قلب البحر عندما واجهوا العاصفة.وأمرت السلطات الاتحادية بفتح تحقيق بشأن سبب بقاء البارجة في المنطقة على الرغم من تحذيرات بوجود عاصفة.وقال كبير مهندسي البارجة، رحمان شيخ، لصحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية: إن قبطان البارجة تجاهل التحذيرات بهبوب إعصار، وإن 14 من قوارب النجاة على متن السفينة كانت مثقوبة.وكان إعصار تاوكتاي، أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقدين، تصاحبه رياح سرعتها 200 كيلو متر في الساعة عندما ضرب ولاية جوجارات الإثنين الماضي.