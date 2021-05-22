60 دولة تطالب منظمة التجارة بعدم اقتصار رفع براءات الاختراع على اللقاحات

قالت منظمات غير حكومية أمس "إن أكثر من 60 دولة طلبت من منظمة التجارة العالمية أن يشمل رفع براءات الاختراع الأدوات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كوفيد - 19 وألا يقتصر على اللقاحات فقط".وفقا لمنظمتي "أطباء بلا حدود"، و"نولدج إيكولوجي إنترناشونال" غير الحكوميتين، قدمت أكثر من 60 دولة إلى منظمة التجارة العالمية مراجعة لنص التخلي عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد - 19 ومستلزمات طبية أخرى.ونشرت "نولدج إيكولوجي" ما قالت "إنه نص منقح يدعو إلى أن يكون رفع البراءات واسعا وطويل الأمد". ولم تتمكن منظمة التجارة العالمية، التي اتصلت بها "الفرنسية"، من تأكيد صحة الوثيقة على الفور.غير أن دبلوماسيا غربيا مطلعا على محادثات رفع البراءات، أكد أنه النص الأصلي، وجرى توزيعه على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.ويجب أن يشمل الأمر، وفق النص، إضافة إلى اللقاحات، العلاجات والتشخيص والأجهزة الطبية ومعدات الحماية وأيضا المواد والمكونات اللازمة لإنتاجها.ويشدد النص أيضا على أن الإعفاءات يجب أن تستمر "ثلاثة أعوام على الأقل" من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، على أن يحدد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بعد ذلك ما إذا كان ينبغي رفع الإعفاءات أو تمديدها.وقالت لينا مينجاني، رئيسة "أطباء بلا حدود" في جنوب آسيا في بيان "يسعدنا أن نرى الحكومات التي ترعى اقتراح الإعفاء من الملكية الفكرية تؤكد مجددا أن الإعفاء يهدف إلى إزالة حواجز الاحتكار لجميع الأدوات الطبية اللازمة لمكافحة هذا الوباء".وأضافت "مع الزيادة المروعة في الإصابات والوفيات في الدول النامية، ومع وجود علاجات واعدة قيد التطوير، من الأهمية بمكان أن تتمتع الحكومات بالمرونة اللازمة لمكافحة هذا الوباء".وتواجه منظمة الصحة العالمية منذ تشرين الأول (أكتوبر) دعوات من الهند وجنوب إفريقيا لرفع مؤقت لبراءات الاختراع.ويقول مؤيدو الدعوة "إنها ستعزز الإنتاج في الدول النامية وتعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاحات".ولطالما قوبلت الفكرة بمعارضة شرسة من شركات الأدوية العملاقة ودول مضيفة لها، لكن يبدو أن المواقف تغيرت في وقت سابق من هذا الشهر عندما طالبت واشنطن بإعفاء عالمي من براءات الاختراع للقاحات، بينما أعرب معارضون آخرون عن استعدادهم لمناقشة المسألة.ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي إلى دعم رفع براءات الاختراع أمام منظمة التجارة العالمية.ومع عرض النص، دعت منظمة أطباء بلا حدود "الحكومات إلى الانتقال فورا إلى مفاوضات تقوم على هذا النص"، مشددة على ألا وقت لإضاعته.وفقا للمنظمة، فإن أكثر من مائة دولة تدعم الطرح، بينها الصين وروسيا.ويشارك الآن ما مجموعه 62 دولة رسميا في رعاية الاقتراح، مع انضمام إندونيسيا وفيجي وفانواتو وناميبيا في الأسابيع الأخيرة.يأتي ذلك في وقت أودت فيه جائحة كوفيد - 19 في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا في الانتشار في العالم قبل عام ونصف، وسط اقتراح صندوق النقد الدولي بشأن خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.منذ رصد الفيروس في أمريكا اللاتينية في ساو باولو أواخر شباط (فبراير) 2020، سجلت "الفرنسية"، 1001404 حالات وفاة في المنطقة - ما يمثل 30 في المائة من حصيلة الوفيات في العالم - وأكثر من 31.5 مليون إصابة.ونحو 90 في المائة من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو.وقالت أليشيا سيبولفيدا من أهالي بوينس آيريس "الناس لا يتوخون الحذر، لا أحد منا يتوخى الحذر ونريد الخروج والسفر". وتفرض الأرجنتين إغلاقا لتسعة أيام بدءا من أمس، بعد إعلان الرئيس ألبيرتو فرنانديز أن هذه الدولة تواجه "أسوأ اللحظات" على الإطلاق في الوباء.تعاني دول أمريكا اللاتينية عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وحصنت 3 في المائة فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للدول الأمريكية.على مستوى العالم فإن العدد الحقيقي للوفيات من جراء الوباء "أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميا" حسبما صرحت سميرة أسما مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات للصحافيين.في واشنطن اقترح صندوق النقد الدولي أمس الأول خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كوفيد - 19، تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهدت شركات اللقاحات بتقديم مليارات الجرعات للدول الأفقر بحلول نهاية العام المقبل.والمبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية، ومنها خطة أمريكية بقيمة 1.9 مليار دولار أعلنت أخيرا.وقالت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق "إحدى الرسائل الرئيسة للمقترح هي أن المبلغ المطلوب ليس كبيرا جدا".من ناحيتها تعهدت شركات مصنعة للقاحات المضادة لكوفيد بتزويد مليارات الجرعات لدول فقيرة بحلول نهاية العام، وذلك خلال "قمة الصحة العالمية" التي انعقدت في روما في إطار اجتماعات دول مجموعة العشرين.وتعهدت ثلاث شركات هي فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون بتقديم نحو 3.5 مليار جرعة من اللقاحات بتكلفتها أو بسعر مخفض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل.وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية "إن هذا يعني لا للنزعات القومية الصحية"، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مائة مليون جرعة والاستثمار في مراكز إنتاج في إفريقيا لخفض الاعتماد على الاستيراد.بدورها تبرعت ألمانيا في وقت لاحق الجمعة بـ30 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة هذا العام.وتعزز اللقاحات الأمل بقرب خروج دول العالم من وباء أنهك الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3.4 مليون شخص منذ نهاية 2019.في أوروبا يبدو قطاع السياحة على مسار عودة حذرة في وقت قالت فيه إسبانيا "إنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين المحصنين بدءا من 7 حزيران (يونيو)".وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء "إن جميع المسافرين البريطانيين مرحب بهم لتمضية العطلات، حتى من دون الحاجة إلى إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية".وستلغي ألمانيا اليوم شرط إبراز فحص كوفيد سلبي للمسافرين القادمين من فرنسا، حسبما أعلن كليمان بون وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي.وكانت ألمانيا أعلنت الجمعة أن المسافرين الآتين من بريطانيا سيخضعون بدءا من اليوم لحجر صحي لمدة أسبوعين بسبب تفشي النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.فتحت ألمانيا أمس الأول المساحات الخارجية للمطاعم وبرك السباحة في بعض مناطقها للمرة الأولى منذ أشهر.وكانت تلك خطوة مستحبة لصونيا جيلفارت وهي من أهالي برلين، التي كانت في بركة سباحة في سومرباد ام انسولانر.وقالت "إنه شعور بالحرية لأن المكان مفتوح ويمكن التخلي عن الكمامة".وتتزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد مع رفع القيود تدريجيا.في بريطانيا ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.2 في المائة في نيسان (أبريل) مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية. وارتفع الطلب على الملابس بنسبة 70 في المائة تقريبا.وجاءت أنباء تدعو إلى التفاؤل عن فحوص أثبتت إصابة 15 شخصا فقط بكوفيد - 19 من بين 60 ألفا شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة، حسبما أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون.في آسيا تسبب ارتفاع في عدد حالات الإصابة بكوفيد في تايوان في وقف الرحلات الجوية مع بالاو. لكن رئيس هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ قال أمس "إنه على استعداد لإعادة فتح الخط عندما يصبح ذلك ممكنا".وبعد استئناف الرحلات بينهما في الأول من نيسان (أبريل)، تم وقفها الأربعاء أقله حتى منتصف حزيران (يونيو) بينما تكافح تايوان تفشيا جديدا للفيروس.وبالاو الدولة التي تعد 18 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كيلو متر شرق الفلبين، إحدى الدول القليلة التي لم تسجل أي حالة إصابة بكوفيد. لكن اقتصادها تعرض لضربة قاسية خلال الأشهر الـ12 من إغلاق حدودها لوقف الجائحة.