السلع الفاخرة تتألق في 2021 رغم الوباء .. قاطرة النمو صينية

سجلت مجموعة "ريجمونت" للسلع الفاخرة في العام المالي المتداخل 2020/ 2021، التي انقضت في نهاية آذار (مارس)، انخفاضا في حجم المبيعات، بينما ارتفع صافي الربح بشكل حاد.وأسهمت بيوت المجوهرات والصين والمبيعات عبر الإنترنت بقوة في هذه النتائج المسجلة في سياق مطبوع بوباء كوفيد-19.وقالت المجموعة، ثاني أكبر شركات السلع الفاخرة في العالم، أمس: "بدأت الدورة السنوية الجديدة بشكل جيد، مع تسارع ملموس في جميع الأنشطة في نيسان (أبريل)". وذكر مالك "كارتييه" إحدى فروع "ريجمونت" أنه بدأ العام الجديد بشكل جيد جدا.من جانبه، أوضح يوهان روبرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال مؤتمر مع الصحافيين عبر الهاتف بشأن الميزانية العمومية، أنه إذا كانت الصين، قاطرة نمو قطاع السلع الفاخرة، قد استمرت في التميز خلال العام المالي السابق، فإن اليابان وأوروبا لا تزالان تشعران بآثار الأزمة الصحية العالمية.طوال هذا العام المالي المغلق، كان على العلامات التجارية للساعات والمجوهرات التابعة للمجموعة التعامل مع إغلاق متاجرها، ولا سيما في القارة القديمة، والغياب الفعلي للسائحين، وهم عملاء مهمون جدا لهذه الصناعة. في الفترة من نيسان (أبريل) 2020 إلى آذار (مارس) 2021، وبلغت المبيعات 13.1 مليار يورو بانخفاض 8 في المائة. وقالت المجموعة في المؤتمر الصحافي باستثناء تأثيرات العملة، إن الانكماش بلغ 5 في المائة.بعد انخفاض 26 في المائة في الإيرادات في النصف الأول من العام، انتعشت 30 في المائة في الربع الرابع، يرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى حيوية العلامات التجارية "كارتييه"، و"فان كليف أآند آربلز"، و"بوكيلاتي"، والتجارة الإلكترونية، وإمبراطورية الوسط. أما معدل المبيعات الإجمالية لدور المجوهرات، فقد تجاوز المستوى، الذي بلغته قبل انتشار الوباء، حسب ريجمونت، التي تتخذ من جنيف موطنا لها.وسجلت إيرادات الإنترنت للعلامات التجارية للمجموعة نموا ثلاثي الأرقام في العام المالي 2020/ 2021 بينما تمثل جميع أنشطة التجارة الإلكترونية للمجموعة، بما في ذلك أيضا منصة "يوناب"، 21 في المائة من إجمالي الإيرادات. وقالت الإدارة في المؤتمر عبر الإنترنت إنه نظرا لأن الوباء قد غير العادات الشرائية للمستهلكين، فمن المتوقع أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية.من حيث الربحية، قفز صافي الربح 38 في المائة إلى 1.29 مليار دولار، مستفيدا من تأثير مالي لمرة واحدة. وانخفضت أرباح التشغيل 3 في المائة إلى 1.48 مليار، بينما تحسن الهامش المرتبط بذلك إلى 11.2 في المائة من 10.7 في المائة قبل عام. وتعني الأرباح التشغيلية، الأرباح، أو دخل الشركة قبل طرح الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والمخصصات على الأصول الثابتة.في المؤتمر الصحافي، كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة، التي تملك أيضا "آي دبليو سي" أن مجلس الإدارة سيقترح توزيع أرباح قدرها 2 فرنك للسهم، أي ضعف ما تم توزيعه العام السابق. قال: "الأداء قوي جدا". لقد "تألقت" دور المجوهرات، وهناك أمل في ازدهار صناعة الساعات أيضا، على الرغم من أن مبيعات الساعات لا تزال دون مستوياتها قبل الأزمة.تجاوزت نتائج "ريجمونت"، التي تملك أيضا "فاشرون كونستانتان" و"بياجه" في الربع الرابع نتائج منافسيها، وفقا للأرقام، التي وزعتها رائدة السلع الفاخرة.