إيطاليا تتجاوز 30 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد

تجاوزت إيطاليا رسميًا السبت 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مع تطعيم ما يقرب من 10 ملايين شخص بالكامل، وفقًا للأرقام الحكومية.

حصل أكثر من 9,85 ملايين شخص على جرعتين من اللقاح، يمثلون 16,6% من سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

وحصل على ثلثي مجمل الجرعات إيطاليون تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

تضررت إيطاليا بشدة أوائل عام 2020 من الوباء الذي أودى ب 125,153 شخصًا لديها، وهو أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد المملكة المتحدة (128 ألف وفاة) وقبل فرنسا (108 آلاف)، بحسب "الفرنسية".

تقوم إيطاليا برفع تدابير الإغلاق بحذر منذ 26 نيسان/أبريل بعد أشهر من القيود الصحية، فقد صارت الحانات والمطاعم قادرة الآن على خدمة عملائها في الخارج.

ويتأكد تراجع الإصابات فيها يومًا بعد يوم. فقد أبلغت السلطات الصحية السبت عن 125 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وهو رقم يقل بثلاث مرات عما كانت عليه الحال قبل شهر.

وانخفض معدل الإصابات الإيجابية من بين نحو 300 ألف اختبار تم إجراؤها في الوقت نفسه إلى 1,6%، وهو أدنى مستوى سُجل في عام 2021.