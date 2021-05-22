كيف أدى الوباء إلى زيادة المخاطر لشركات التجزئة اليابانية؟

الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني مغرم بالصفقات التي صقلت سمعته كأكبر مبشر للتجارة الإلكترونية في اليابان التي كانت أبطأ من الكثير من الدول في قبولها.راكوتين، الشركة التي أسسها ميكيتاني في 1997 وتطورت لتصبح أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في اليابان، حصلت على حصص في تطبيق الرسائل Viber وموقع القسائم الشرائية والرديات النقدية الأمريكي Ebates.هذا سجل يفسر السبب الذي جعل صفقته الأخيرة تثير مثل هذا الاهتمام. بدلا من ضخ الأموال في تطبيق حديث، وافق ميكيتاني في أواخر مارس الماضي، على بيع حصة بنسبة 8 في المائة في شركة راكوتين إلى خدمة البريد اليابانية Japan Post، خدمة البريد المملوكة للدولة سابقا، والتي هي رمز قوي لدور المتاجر المادية في اقتصاد البلاد الذي بقيمة تبلغخمسة تريليونات دولار.بعد مرور أكثر من عام على الوباء الذي تسبب بأكبر صدمة لقطاع التجزئة منذ عقود، تم استغلال الصفقة كدليل على أنه من السابق لأوانه شطب دور شبكة من المتاجر المادية في الوصول إلى المستهلكين اليابانيين.إلى جانب الاستثمار، ستوسع راكوتين شبكة التوصيل الخاصة بها بشكل كبير، ووضع علامتها التجارية أمام المتسوقين الأكبر سنا الذين يستخدمون مكاتب البريد. في الوقت نفسه، تستطيع خدمة البريد اليابانية الاستفادة من براعة شركة التجزئة عبر الإنترنت في المدفوعات واستخدام بيانات الزبائن.قال هيروشي تاكاساوا، المدير التنفيذي المنتدب، لصحيفة الفاينانشيال تايمز، إن "جوهر هذه الصفقة هو أن خدمة البريد اليابانية، التي لديها أكبر فرع لتجارة التجزئة، تشارك راكوتين، التي تقوم بتشغيل أكبر عمل تجاري رقمي".إذا كانت الاتفاقية تذكرة بأن جذور تجارة التجزئة في المتاجر المادية في البلاد تضرب بجذور أعمق مما هي في الاقتصادات الرئيسة الأخرى، فلا أحد يجادل أن الوباء غير الطريقة التي تتسوق بها اليابان.كان أكيو يوشيدا، رئيس Aeon، وهي أكبر سلسلة لمحال السوبرماركت في اليابان، واضحا عندما خاطب المستثمرين الشهر الماضي. حيث قال، "أدى توسع كوفيد - 19 إلى تغيير سلوك المستهلكين والعقلية والقيمة إلى حد كبير. اخترقت التكنولوجيا الرقمية الآن كل جزء من حياتنا".عدم الاستعداديمثل هذا تحديا جذريا لقطاع يوظف سبعة ملايين شخص وخلال العقد الماضي وصل إلى قاعدة زبائن منقسمة بشدة: عدد كبير من كبار السن الذين نشأوا على التسوق المادي، ومجموعة من المتسوقين الأصغر سنا والأكثر براعة رقميا. التركيبة السكانية أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل دولة مرادفة للابتكار التكنولوجي أبطأ في تبني التجارة الإلكترونية.ستشكل الإنترنت نحو 11 في المائة من مبيعات التجزئة في اليابان بنهاية العام الحالي، وفقا لبحث أجرته شركة eMarketer. في المقابل، تتوقع الشركة الاستشارية أن تشكل المبيعات عبر الإنترنت 52 في المائة من الإجمالي في الصين بحلول نهاية العام، و15 في المائة في الولايات المتحدة، و13 في المائة في أوروبا الغربية.لكن في الوقت الذي تفرض فيه اليابان حالة طوارئ أخرى في محاولة لإبقاء معدل الإصابات بكوفيد - 19 منخفضا قبل بطولة الألعاب الأولمبية، فإن شركات التجزئة غير متأكدة من مدى عمق آثار الوباء.هناك علامات تدل على أن البعض يخشى أن يجد نفسه غير مستعد في الوقت الذي تصبح فيه العادات الجديدة دائمة. لا يوجد مكان يبرز فيه هذا أكثر وضوحا من حالة Isetan Mitsukoshi، شركة تشغيل المتاجر متعددة الأقسام الموجودة منذ 348 عاما، التي تبيع كل شيء من الحقائب الفاخرة ومفروشات غرف النوم إلى الحلويات التقليدية.عندما أعلنت الحكومة لأول مرة حالة الطوارئ قبل عام، اضطرت الشركة إلى اكتساب عادات جديدة بسرعة. لجأ الموظفون إلى تطبيق مكالمات الفيديو زووم، وتطبيق الرسائل لاين لتلبية مجموعة كبيرة من الطلبات من الزبائن الذين يريدون أن يكونوا قادرين على شراء حقائب الظهر عبر الإنترنت في الوقت المناسب لبدء العام الدراسي في أبريل.منذ ذلك الحين، طورت المجموعة تطبيق الهواتف الذكية الخاص بها الذي يجعل من الناحية النظرية جميع المنتجات البالغ عددها مليون منتج التي تباع في متجرها الرئيسي في شينجوكو متاحة عبر الإنترنت. كما يتيح التطبيق أيضا للزبائن استشارة موظفي المبيعات افتراضيا.قال توموهايد سانبي، أحد كبار التنفيذيين في Isetan Mitsukoshi، "شعرنا أنه يمكننا توفير خدمات غير متوافرة على أمازون أو راكوتين إذا كان بإمكان موظفي قسم الأزياء لدينا تقديم المشورة للزبائن الذين يبحثون عن مثل هذا التشجيع قبل اتخاذ قرار شراء شيء ما عبر الإنترنت". وأضاف: "نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى إعادة النظر في معنى وجودنا".قالت يوكو شيمومورا، التي تعمل في شركة وساطة في طوكيو، إن أزمة كوفيد - 19 غيرت طريقة تسوقها. وتضيف شيمومورا، وهي في الأربعينات من عمرها: "لا أمانع الذهاب فعليا إلى المتاجر الكبرى ولكني أجد صفقات أفضل عبر الإنترنت".تقترب من نهاية اللعبةليس من الصعب العثور على المتشككين الذين يعتقدون أن جهود أمثال Isetan ستثبت أنها أقل مما يجب، وتأتي بعد فوات الأوان مع توسع الويب في قبضتها على المستهلكين. قال شو كاوانو، الرئيس المشارك لأبحاث الأسهم اليابانية في جولدمان ساكس، عن Isetan: "قللت الإدارة من أهمية وتيرة التحول الرقمي بسبب اعتمادها على المتاجر الفعلية". كان يمكن أن يكون الوضع مختلفا بشكل جذري لو أن Isetan عززت الجهود الرقمية منذ عسرة إلى 15 عاما. إنها تقترب من نهاية اللعبة".حتى قبل الوباء، أدى مزيج من التهاون والعناد من قبل بعض شركات التجزئة التقليدية إلى توفير فرصة استغلها المنافسون الرقميون مثل موقع الأزياء زوزو، وتطبيق سوق السلع المستعملة ميركاري. منذ الأزمة، كان أداؤها أفضل حتى من قبل.سجلت الأسهم في ميركاري، التي تم طرحها للاكتتاب العام في 2018، رقما قياسيا جديدا في وقت سابق من هذا العام حيث استخدمت الأجيال الشابة من المستهلكين اليابانيين التطبيق لبيع الملابس المستعملة وحقائب اليد وغيرها من الملحقات. قفزت الإيرادات بنسبة 41 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 28.6 مليار ين (261 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.كما تفجرت شعبية إمبراطورية الموضة على الإنترنت زوزو تاون، المملوكة لشركة زي القابضة، التي تشغل ياهو اليابان.على عكس هؤلاء المتخصصين عبر الإنترنت، تظل المتاجر الفعلية في قلب إيتو يوكادو، إحدى أكبر سلاسل محال السوبر ماركت في اليابان. لكن بعد أن حفزتها الأزمة، تختبر الشركة نهجا جديدا مصمما لسد الفجوة بين متاجرها البالغ عددها 132 متجرا وعمليات التجارة الإلكترونية لديها.في سبتمبر، تماما في الوقت الذي تولى فيه يوشيهيدي سوجا منصب رئيس الوزراء مع وعد بإنعاش الاقتصاد، بدأت الشركة في تقديم خدمة توصيل توفر 400 نوع من الخضار والفواكه واللحوم والأسماك الطازجة مباشرة إلى منازل كبار السن الذين يضعون طلباتهم عبر الهاتف.قال فوتوشي شيباتا مسؤول تنفيذي كبير في مقابلة: "سنرى المزيد من عالم يندمج عبر الإنترنت وخارج الإنترنت، وستكون هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من التنسيق بين محال (أو محال) السوبر ماركت عبر الإنترنت وخدمات التوصيل ومتاجر إيتو يوكادو المادية والمتاجر الصغيرة".في الوقت الذي تعمل فيه الأزمة على تعطيل شركات التجزئة التقليدية، هناك شركة واحدة تقدم التشجيع.أرباح قياسيةتم الترحيب بشركة Fast Retailing، مالكة سلسلة أزياء Uniqlo، باعتبارها مثالا نادرا لشركة قادرة على زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت مع تسخير التكنولوجيا لتشغيل متاجرها المنتشرة في كل مكان بذكاء.ارتفع متوسط المبيعات المحلية لمتاجر Uniqlo بنسبة 5.6 في المائة بين شهري سبتمبر وفبراير مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 41 في المائة. تتوقع شركة Fast Retailing، التي تبلغ قيمتها السوقية 86 مليار دولار، أرباحا سنوية قياسية هذا العام.يقول المحللون إن هذه النتيجة غير المتوقعة تعود إلى الجهد الذي بذلته Uniqlo في عملياتها على الإنترنت والعمليات المادية. تهيمن الروبوتات الآن على مستودعاتها، ما يسرع في اختيار البضائع للتسليم. أطلقت تطبيق الدفع غير النقدي الخاص بها، وهو أحدث جهد لها لجمع المزيد من البيانات القيمة عن عملائها.قال تشيازوهو وانج، تنفيذي مسؤول عن جهود التجارة الإلكترونية العالمية لشركة Fast Retailing: "سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت، يرغب الزبائن في النهاية في شراء المنتجات التي يريدونها في الوقت الذي يناسبهم. يريد الناس تجربة ارتداء ملابسهم ونحتاج إلى اتصال مادي مع عملائنا. ولكن الإنترنت له أيضا مزايا لأنه مفتوح على مدار 24 ساعة ولديك المزيد من المعلومات حول الزبائن".قليلون يشككون في أن المستهلكين اليابانيين على المدى الطويل سيتحولون نحو المزيد من التسوق عبر الإنترنت. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة أسوأ خسائرها منذ عقود، فإن الرسالة من المتسوقين إلى شركات التجزئة حول النجاح المستقبلي هي رسالة لا ترحم: كن أفضل عبر الإنترنت وفي المتاجر إذا كنت تريد أموالنا.