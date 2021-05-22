كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث مع المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في مدينة لشبونة البرتغالية أمس.
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- كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث مع المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية
أحداث في صور
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