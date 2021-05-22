كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث مع المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتحدث مع المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في مدينة لشبونة البرتغالية أمس.