«الصحة»: اللقاح لا يمنع الإصابة لكنه يسهم بشكل كبير في تقليلها

أكدت وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكنه لا يمنعها، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.وسجلت إصابات كورونا في المملكة أمس 1136 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات 438705 إصابات، بينها 8775 حالة نشطة، منها 1331 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 422706 حالات بشفاء 980 حالة جديدة، وبلغت نسبة التعافي نحو 96.5 في المائة من إجمالي الحالات.وأشارت إلى أنه تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 7224 وفاة، فيما تم إجراء 81678 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الإصابات الجديدة في عدد من المناطق، تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 342 حالة، تلتها منطقة مكة 276 حالة.إلى ذلك، أكدت وزارة التعليم أمس على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22 ذي الحجة المقبل، كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.وشددت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها، ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات لمكافحة الجائحة والحدّ من انتشار الفيروس.وقالت إن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق "صحتي" في أكثر من 587 موقعا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.من جانب آخر، قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة فتح 21 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها، في ست مناطق، بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجدا.جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة أمس، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها سبعة مساجد في منطقة مكة المكرمة وستة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقتي نجران وعسير.وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.