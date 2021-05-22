مستوى قياسي للأصول المالية الخارجية لكوريا .. و478.7 مليار دولار استثمارات دولية

وصلت الأصول المالية الخارجية لكوريا الجنوبية إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الأول من العام الجاري، ما يرجع إلى زيادة الاستثمارات في الأسهم، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات البنك الكوري المركزي.

ووصلت الأصول المالية الخارجية للبلاد إلى 1.98 تريليون وون بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ارتفاعا بـ28.3 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات أولية صادرة عن بنك كوريا المركزي.

وأظهرت البيانات، أن صافي الاستثمارات الدولية بلغ 478.7 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، أي سجل ارتفاعا بمقدار 12.6 مليار دولار قبل عام، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويشير الوضع الحالي، إلى الفرق بين الأصول المالية الخارجية لكوريا والأصول المحلية المملوكة للأجانب، بحسبانه مقياسا للملاءة المالية الخارجية للبلاد.

وبلغ الدين الخارجي لكوريا 1.5 تريليون دولار في نهاية آذار (مارس)، ارتفاعا بمقدار 12.9 مليار دولار قبل عام.

وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي يستحق خلال عام، بمقدار 6.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، والدين طويل الأجل بمقدار 14.6 مليار دولار.

ومثل الدين الخارجي قصير الأجل لكوريا 29.3 في المائة من مجمل التزاماتها الخارجية المستحقة. وبلغت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى الاحتياطي الأجنبي 37.1 في المائة في نهاية آذار (مارس)، ارتفاعا بـ1.2 نقطة مئوية قبل عام.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت 53.3 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوما من أيار (مايو) على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات.

وبلغت قيمة الشحنات الصادرة 31.1 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أيار (مايو)، مقارنة بـ20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

كما ارتفعت قيمة الواردات 36 في المائة على أساس سنوي إلى 31.4 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وبحسب القطاع، زادت الشحنات الصادرة من رقائق الذاكرة وهي عنصر تصدير رئيس للبلاد، 26 في المائة.

وارتفعت الصادرات من السيارات 146 في المائة تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما زادت الصادرات من قطع غيار السيارات أكثر من ثلاثة أضعاف.

وبحسب الدولة، زادت الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 25.2 في المائة و87.3 في المائة على التوالي خلال الفترة المذكورة، حيث يمثل البلدان نحو 40 في المائة من إجمالي الشحنات الصادرة للبلاد.

وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وفيتنام بنسبتي 78.1 في المائة و61.1 في المائة على التوالي.

وقفزت صادرات كوريا الجنوبية 41.1 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) بقيادة رقائق الذاكرة والسيارات. وقد سجلت أعلى معدل نمو شهري على أساس سنوي منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011.

وفي عام 2020، بلغت الشحنات الصادرة للبلاد 512.8 مليار دولار بانخفاض 5.4 في المائة عن عام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية من جائحة كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت شركة إس كيه إنوفيشن الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات وشركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، أنهما ستؤسسان شركة محاصة بقيمة ستة تريليونات وون (5.3 مليار دولار) في الولايات المتحدة لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية.

ووقعت الشركتان على مذكرة تفاهم بشأن شركة المحاصة المسماة Blue OvalSK لبناء مصنع للبطاريات بإنتاج 60 جيجاواط - ساعة في الولايات المتحدة بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي.

ويأتي إعلانهما قبل محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن البارحة لمناقشة القضايا الثنائية، بما فيها التعاون في صناعة السيارات الكهربائية المتنامية.

وتقوم "إس كيه إنوفيشن"، وهي وحدة تكرير وبطاريات تابعة لمجموعة إس كيه، المجموعة رقم ثلاثة في كوريا الجنوبية، ببناء مصنع للبطاريات بقيمة 2.6 مليار دولار في جورجيا، الذي سيوفر بطاريات للسيارات الكهربائية من طراز F-150 لـفورد اعتبارا من العام المقبل.

وتهدف "إس كيه إنوفيشن" إلى توسيع قدرتها الإنتاجية العالمية للبطاريات إلى 85 جيجاواط - ساعة في عام 2023 وأكثر من 125 جيجاواط - ساعة بحلول عام 2025، وستوسع شركة المحاصة الطاقة الإنتاجية إلى 190 جيجاواط/ ساعة في الأعوام الخمسة المقبلة.

وتأتي صفقة المشروع المشترك بعد أن وافقت "إس كيه إنوفيشن" في الشهر الماضي على دفع 1.8 مليار دولار إلى منافستها الأكبر، "إل جي إنرجي سوليوشن" لتسوية قضية سر تجارة البطاريات، التي ألقت بظلالها على أعمال بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتجنبت التسوية السيناريو الأسوأ بالنسبة لـ"إس كيه" التي كان عليها أن تتخلى عن مصنعها في جورجيا إذا تم حظر الاستيراد لمدة عشرة أعوام، ما أثر في دفع إدارة بايدن للسيارات الكهربائية

وقال كيم جون المدير التنفيذي لشركة "إس كيه إنوفيشن"، في بيان مشترك إنه من المتوقع أن تلعب شركة المحاصة دورا رئيسا في الدافع القوي للإدارة الأمريكية لسلسلة قيمة صناعة السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تكون شراكة "إس كيه – فورد" مماثلة لشراكة "إل جي إنرجي" مع شركة صناعة السيارات الأمريكية الأخرى، جنرال موتورز، مع قيام الشركتين معا ببناء مصنعي بطاريات في أوهايو وتينيسي.

وذكر جيم فارلي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد، أن مذكرة التفاهم هذه هي مجرد البداية وهي جزء رئيس من خطتنا للتكامل الرأسي للقدرات الرئيسة التي ستميز فورد في المستقبل، ولن نتنازل عن مستقبلنا لأي شخص آخر.

وأعلنت فورد خطة استثمارية بقيمة 22 مليار دولار حتى عام 2025، متعهدة بتكثيف الجهود لصناعة بطارياتها الخاصة من أجل الإمداد المستقر للمكون الرئيس.

ومن المتوقع أن تعمل صفقة البطارية على إضفاء الإثارة على القمة الثنائية المقبلة، حيث جعل بايدن تعزيز السيارات الكهربائية أولوية قصوى لخطته للبنية التحتية البالغة تريليوني دولار.

وقدم بايدن عرضه البالغ قيمته 174 مليار دولار خلال زيارته لمصنع فورد للسيارات الكهربائية في ميشيغان في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويخطط مون لزيارة مصنع "إس كيه أنوفيشن"، في جورجيا في طريق عودته إلى الوطن.

كما سيزور رئيس مجموعة إس كيه، تشوي تيه - وون، مصنع جورجيا خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفقا لمسؤولي الشركة.