أرباح شركات الرعاية الصحية المدرجة تقفز 40.1 % في الربع الأول .. 634.8 مليون ريال

قفزت الأرباح الصافية للشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 إلى 634.8 مليون ريال، بنمو 40.1 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية الأولية للشركات، فإن الأرباح الصافية للشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية سجلت نموا مقارنة بالربع السابق "الربع الرابع 2020" بلغت 13 في المائة.

وتشمل هذه الشركات: المواساة، دله الصحية، رعاية، الحمادي، المستشفى السعودي الألماني، وكذلك مجموعة سليمان الحبيب الطبية.

ويأتي نمو صافي الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، بدعم من ارتفاع أغلبية الشركات الطبية، نتيجة زيادة الإيرادات بشكل أساسي مع تزايد أعداد المرضى للشركات الصحية، إضافة إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض إجمالي القروض لمستشفى الحمادي والمواساة على وجه الخصوص.

ورغم نمو أرباح الشركات الصحية خلال الفترة إلا أن المستشفى السعودي الألماني سجل انخفاضا في صافي أرباحه بنحو 43 في المائة، بضغط من تراجع أعداد المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسين تسبب في انخفاض الإيرادات بما يزيد على 4 في المائة، إضافة إلى استمرار تحقيق خسائر في مستشفى الدمام.

وكان الأكثر نموا من حيث صافي الأرباح، شركة "دله الصحية" التي نمت بنحو 184.4 في المائة لتحقق 54.6 مليون ريال بدعم من زيادة نسبة التشغيل في مستشفى دله نمار، وكذلك زيادة الإيرادات بعد الاستحواذ على حصص في مستشفى مركز مكة وشركة درع الرعاية.

وأيضا نمت أرباح مستشفى الحمادي بنحو 42.5 في المائة، ونحو 41.8 في المائة لمجموعة سليمان الحبيب، حيث حققت "مجموعة الحبيب" أرباحا صافية بلغت 349.6 مليون، وهي تشكل ما يزيد على نصف أرباح الشركات الصحية مجتمعة.

وبحسب التحليل، بلغت إيرادات شركات الرعاية الصحية في الربع الأول 2021، نحو 3.63 مليار ريال بنمو 21.6 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت نموا بنحو 0.8 في المائة مقارنة بالربع السابق لتواصل الإيرادات نموها للربع الثالث على التوالي.

وارتفع هامش صافي الأرباح للشركات خلال الربع الأول 2021 إلى 17.5 في المائة، مقارنة بنحو 15.2 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، وهامش صافي الأرباح للشركات هو الأعلى مقارنة بآخر ثمانية فصول.

وتصدرت "المواساة" نسبة هامش صافي الربح بنحو 27.6 في المائة، تلتها "مجموعة سليمان الحبيب" بهامش بلغ 20.6 في المائة، كذلك "رعاية" بنحو 16.7 في المائة.

كذلك ارتفعت حقوق المساهمين لشركات الرعاية الصحية محل التحليل إلى 13.67 مليار ريال بنمو 3 في المائة مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال الربع الأول 2021 نحو 4.6 في المائة.

وكان العائد الأعلى من نصيب "مجموعة سليمان الحبيب" بعائد على حقوق مساهميها بلغ 7 في المائة، تلتها "المواساة" بعائد 6.1 في المائة، في حين كان العائد على مساهمي المستشفى السعودي الألماني و"الحمادي" عند 0.8 و2.1 في المائة على الترتيب.

وبلغ مكرر الأرباح لشركات الرعاية الصحية لآخر 12 شهرا، نحو 40 مرة، وذلك بحسب إغلاقات جلسة 20 مايو الجاري، حيث إن أعلى مكرر للأرباح يعود إلى "سليمان الحبيب"، فيما المكرر الأقل من بينها يعود إلى شركة "رعاية".



وحدة التقارير الاقتصادية