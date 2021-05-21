فتح الحدود وصالات الألعاب ودور السينما.. العالم على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية

مع التوسع في إعطاء لقاحات كوفيد-19، تخطط دول كثيرة لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، عبر فتح الحدود والسماح للمواطنين بالتردد على المطاعم والمتاجر وساحات الرياضة بعد جولات متقطعة من الإغلاق على مدى أكثر من عام وفقا لرويترز.

فيما يلي بعض من خطط الدول، حسب الترتيب الأبجدي:

* أستراليا

رفعت أستراليا، التي تعتزم السماح بالسفر للخارج اعتبارا من منتصف 2022، حظرا على عودة مواطنيها من الهند في 14 مايو أيار.

* بلجيكا

تعتزم بلجيكا تخفيف كل إجراءات العزل العام تقريبا اعتبارا من يوم التاسع من يونيو حزيران بشرط استمرار الزخم في حملة التطعيم وبقاء عدد المرضى في وحدات العناية المركزة دون 500.

* بريطانيا

أعادت متاجر التجزئة غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها في 12 أبريل نيسان، جنبا إلى جنب مع المقاهي والمطاعم ذات المساحات المفتوحة. واستأنفت دور الضيافة المغلقة ودور السينما والمسارح والقاعات الرياضية نشاطها في 17 مايو أيار الجاري. وسمحت بريطانيا أيضا باستئناف السفر الدولي، لكن القادمين من معظم الوجهات في الخارج ما زالوا يخضعون للحجر الصحي.

قد يتم التخلي عن اشتراط تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة تزيد عن متر في المطاعم والمقاهي في 21 يونيو حزيران.

* فرنسا

سمحت فرنسا للمقاهي والمقاهي والمطاعم بتقديم خدمات خارجية في 19 مايو أيار. وسُيسمح بتناول الطعام في الداخل اعتبارا من 30 يونيو حزيران.

وقلصت أيضا ساعات حظر التجول الليلي بحيث يبدأ من الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) بعد أن كان يبدأ في السابعة. وسيتم تقليصه بشكل أكبر ليبدأ 11 مساء اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران على أن يُلغى تماما في 30 يونيو حزيران.

أُعيد فتح جميع المتاجر والمتاحف ودور السينما والمسارح في 19 مايو أيار. وسيتمكن السياح الأجانب الذين يحملون "بطاقة مرور صحية" من زيارة فرنسا من التاسع من يونيو حزيران. وسيُعاد فتح ديزني لاند باريس يوم 17 من الشهر نفسه.

* ألمانيا

منذ التاسع من مايو أيار، خففت ألمانيا القيود على من حصلوا على جرعات اللقاح بالكامل أو تعافوا من الفيروس، برفع إجراءات حظر التجول وقواعد الحجر الصحي وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل زيارة مصفف الشعر أو حديقة الحيوان أو الذهاب للتسوق.

وفي 12 مايو أيار، أصبح بإمكان المسافرين دخول البلاد دون الخضوع للحجر الصحي، باستثناء القادمين من بلدان معينة مدرجة على أنها مناطق خطر.

وافقت برلين على رفع حظر التجول الليلي وتخفيف القيود على التسوق اعتبارا من 19 مايو أيار وسمحت بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة اعتبارا من 21 مايو أيار، في حالة بقاء معدل الإصابات الأسبوعي، بالنسبة لكل 100 ألف من السكان، أقل من المئة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وضعت مناطق أخرى، مثل ولاية راينلاند-بالاتينات الغربية خطة للفتح على ثلاث مراحل بدءا من 12 مايو أيار، مع افتتاح المطاعم في الثاني من يونيو حزيران بالمناطق التي يقل فيها معدل الإصابة الأسبوعي عن 50.

وسمحت ولاية بافاريا بتناول الطعام في الهواء الطلق وفتح قاعات الحفلات الموسيقية ودور الأوبرا والمسارح والسينما منذ العاشر من مايو أيار في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة. بدأت الفنادق ومراكز الاستضافة ومخيمات المصطافين إعادة الفتح اعتبارا من 21 مايو أيار. وسمحت أيضا بالسفر إلى النمسا.

خففت ساكسونيا السفلى القيود اعتبارا من العاشر من مايو أيار في المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالنسبة لمن تم تطعيمهم وبحوزتهم نتيجة اختبار سلبية أو دليل على التعافي. واشتمل هذا على إعادة فتح المطاعم في الهواء الطلق، وأماكن الإقامة للمسافرين المحليين، وجميع متاجر التجزئة.

وستسمح هامبورج بإعادة فتح مناطق تناول الطعام ذات المساحات المفتوحة ومتاجر البيع بالتجزئة اعتبارا من 22 مايو أيار، وسيتم فتح المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية اعتبارا من 28 من الشهر نفسه.

* اليونان

أعادت اليونان فتح المطاعم والمقاهي في الثالث من مايو أيار، والشواطئ المنظمة بعد ذلك بخمسة أيام، مع استئناف نشاط صناعة السياحة في 15 من الشهر نفسه. ويُسمح للزائرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بالزيارة في حالة حصولهم على التطعيم أو تعافيهم من المرض.

* إيطاليا

أُعيد فتح المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح جزئيا في معظم المناطق بإيطاليا في 26 أبريل نيسان، وسيُسمح بالطعام في الأماكن المغلقة اعتبارا من أول يونيو حزيران.

وأُعيد فتح أحواض السباحة في الهواء الطلق اعتبارا من 15 مايو أيار وستُستأنف بعض الأنشطة في الصالات الرياضية في أول يونيو حزيران.

رفعت إيطاليا قيود الحجر الصحي على المسافرين القادمين من أوروبا ودول منطقة شنجن وبريطانيا وإسرائيل منذ 15 مايو أيار الجاري.

وفي يوم 18 من الشهر نفسه، قلصت ساعات حظر التجول الليلي ليبدأ من الساعة 11 مساء وخففت قيودا أخرى في مناطق الخطر المنخفض. سيتم تقليص ساعات حظر التجول مرة أخرى ليبدأ في منتصف الليل اعتبارا من السابع من يونيو حزيران ويُرفع تماما في 21 من نفس الشهر. وستفتح الصالات الرياضية أبوابها في 24 مايو أيار، وسيسمح للمطاعم بخدمة العملاء على الطاولات الداخلية اعتبارا من أول يونيو حزيران.

* هولندا

رفعت هولندا حظر تجول على مستوى البلاد في 28 أبريل.

وأُعيد فتح المتنزهات وحدائق الحيوان والصالات الرياضية والمسابح المكشوفة في 19 مايو أيار، مع تمديد الخدمة في الهواء الطلق في المقاهي والمطاعم لمدة ساعتين حتى الساعة الثامنة مساء. وأُعيد فتح المكتبات العامة في 20 مايو أيار، ومن المتوقع إعادة فتح المتاحف وتقديم الخدمات في المطاعم غير المكشوفة في غضون ثلاثة أسابيع.

* بولندا

أعادت بولندا فتح مراكز التسوق في الرابع من مايو أيار، والفنادق في الثامن من الشهر نفسه، وأصبح بإمكان المطاعم تقديم خدماتها في الهواء الطلق في 15 مايو أيار. وبحلول نهاية هذا الشهر، سيكون من الممكن عودة جميع الأطفال إلى المدارس، وسيتم السماح بإقامة مناسبات مثل حفلات الزفاف بحضور مع ما يصل إلى 50 شخصا.

كما أعادت فتح دور السينما والمسارح وصالات الحفلات الموسيقية والمؤسسات الثقافية اليوم قبل الموعد المحدد لذلك بأسبوع.

ومن الممكن عودة خدمات تقديم الطعام داخل المطاعم وفتح المنشآت الرياضية وأحواض السباحة غير المكشوفة ولكن مع قيود تتعلق بالطاقة الاستيعابية في 28 مايو أيار.

* قطر

قررت قطر في التاسع من مايو أيار رفع الإجراءات على أربع مراحل تبدأ في 28 مايو أيار وتنتهي في 30 يوليو تموز.

* السعودية

في 17 مايو أيار، فتحت السعودية حدودها البرية والبحرية والجوية.

واعتبارا من يوم أمس، لم يعد الزوار الأجانب الذين يصلون بطريق الجو من معظم البلدان بحاجة لدخول الحجر الصحي إذا كان تم تطعيمهم.

* إسبانيا

رُفع حظر التجول في معظم أنحاء إسبانيا في التاسع من مايو أيار. ومنذ ذلك الحين، أصبح تطبيق إجراءات الطوارئ مسؤولية الأقاليم بشكل منفرد.

ستسمح إسبانيا من يوم 24 مايو أيار للقادمين من دول منخفضة الخطورة غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون نتيجة مسحة سلبية. وسيتم السماح لجميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين حصلوا على التطعيم بالدخول اعتبارا من يوم السابع من يونيو حزيران.

* تركيا

بدأت تركيا في تخفيف إجراءات العزل العام في 17 مايو أيار عبر السماح بالحركة في ساعات النهار مع استمرار تطبيق حظر التجول ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع حتى أول يونيو حزيران.

* أمريكا

في الثالث من مايو أيار، سُمح لسكان مدينة نيويورك بتناول المشروبات في المقاهي المغلقة لأول مرة منذ شهور، بعد أيام من إعلان رئيس البلدية بيل دي بلاسيو ضرورة إعادة فتح المدينة بالكامل في أول يوليو تموز.

واستأنفت شبكة مترو الأنفاق في نيويورك، التي كانت تغلق من الثانية حتى الرابعة صباحا لتطهير المحطات والعربات، الخدمة على مدار 24 ساعة في 17 مايو أيار.

ووقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في الثالث من مايو أيار أمرا تنفيذيا بوقف جميع أوامر الطوارئ المحلية.

ورفعت ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت معظم القيود المتعلقة بالسعة الاستيعابية، بما في ذلك في متاجر البيع بالتجزئة والمرافق التي تقدم خدمات الطعام والصالات الرياضية في 19 مايو أيار.

وسوف تعيد كاليفورنيا فتح اقتصادها بالكامل في 15 يونيو حزيران في حالة انخفاض حالات الدخول للعلاج بالمستشفيات واستقرارها، وفي حالة كفاية إمدادات اللقاحات لجميع من تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وتعتزم فرجينيا رفع كل القيود في منتصف يونيو حزيران، باستثناء الكمامة. وتخطط ولاية مينيسوتا لرفع كل القيود بحلول أول يوليو تموز، أو قبل هذا الموعد إذا تم تطعيم 70 بالمئة من سكان الولاية الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.