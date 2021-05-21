الاستثمار الأجنبي في المكسيك عند أعلى مستوياته منذ 20 عاما

تلقت الشركات المكسيكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي منذ أكثر من 20 عاما.وأعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية أمس الأول، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) بلغ 11.9 مليار دولار. وقالت الوزارة "إنه يمثل أعلى رقم في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من أي عام منذ 1999، وزيادة بنسبة 14.8في المائة، مقارنة بالعام الماضي".وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك في عام 2020 بالكامل نحو 29 مليار دولار، بانخفاض 11.7 في المائة، عن العام السابق.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استثمارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 42.5 في المائة، وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 12.1 في المائة، تلتها لوكسمبورج وبريطانيا وكندا.وكان معظم الإنفاق عبارة عن إعادة استثمار الأرباح فيما شكلت الاستثمارات الجديدة نسبة 18.6 في المائة، وجاء ذلك على سبيل المثال في مجالات التصنيع والخدمات المالية والتأمين والتعدين والتجارة، فيما تم توجيه 3.4 في المائة فقط من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.وتعتمد حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على الشركات المملوكة للدولة مثل شركة النفط المثقلة بالديون "بيميكس"، وكذلك على الوقود الأحفوري لقطاع الطاقة.وأظهرت تقديرات أولية من الوكالة الوطنية للإحصاء في المكسيك 18 الشهر الجاري، أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نما على الأرجح بأكثر من الخمس في نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما ألحق فيروس كورونا ضررا شديدا بنشاط الشركات.وقالت الوكالة "إن اقتصاد المكسيك نما الشهر الماضي بنسبة 20.6 في المائة، على أساس سنوي، بينما كان قد انكمش في الشهر نفسه العام الماضي بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في 2019".وشهدت قطاعات رئيسة في الاقتصاد المكسيكي مثل صناعة السيارات توقفا فعليا في نيسان (أبريل) 2020 وهو أول شهر فرضت فيه البلاد إجراءات شاملة للإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.وقفز إنتاج السيارات في المكسيك الشهر الماضي بأكثر من 7000 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في 2020.وانكمش اقتصاد المكسيك بنسبة 8.5 في المائة، في عام 2020 بكامله ويعتقد خبراء اقتصاديون أنه قد ينمو بنحو 5 في المائة، أو أكثر هذا العام.إلى ذلك، أظهرت بيانات لوكالة "بلومبيرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أنه تم إعطاء 24.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن.وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ451 ألفا و295 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما لتطعيم 75 في المائة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل نحو 22 أسبوعا. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 2.39 مليون إصابة، والوفيات 221 ألفا و80 حالة.ومر عام و12 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي إذا ما كان من جرعة أو جرعتين.