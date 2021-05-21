المستهلكون الأوروبيون ادخروا 700 مليار يورو خلال الجائحة

قال بنك يو.بي.إس السويسري إن المستهلكين الأوروبيين ادخروا نحو 700 مليار يورو إضافية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنه من المتوقع زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا بعد إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود التي سبق فرضها لاحتواء الجائحة.

وبحسب البنك فإن من المتوقع زيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11% تقريبا، وفي الولايات المتحدة بنسبة 7%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن التقرير الذي أعده محللون في البنك بقيادة نيك نيسلون القول إن إيطاليا ستكون في مقدمة دول أوروبا من حيث زيادة الإنفاق الاستهلاكي بعد إعادة فتح الاقتصاد. كما يتوقع المحللون زيادة كبيرة في الإنفاق في بريطانيا وألمانيا.

كما يتوقع المحللون أن يشهد الإنفاق على خدمات اللقاحات والسياحة والمطاعم والرعاية الصحية النسبة الأكبر من الزيادة، وبعدها تأتي السيارات والوقود.

ويتوقع يو.بي.إس أن يكون إنفاق الأوروبيين على السلع الفاخرة خلال الفترة المقبلة أكبر من إنفاق الأمريكيين.