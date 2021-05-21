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إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

الاقتصادية من الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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