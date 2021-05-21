أنت هنا
- الرئيسية
- أحداث في صور
- اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية
أحداث في صور
- شعور رائع في مطارات السعودية بعد فتح المجال للسفر
- التضخم في السعودية يرتفع 5.3 % خلال أبريل
- الملك سلمان مغردا: مما يجسده العيد الأمل والتفاؤل والسرور
- فيصل الشهيل.. مدير الموانئ ورئيس السكك الحديدية السابق في ذمة الله
- بدء أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي
- الصين تقصم ظهر العملات المشفرة.. أفقدتها نصف قيمتها خلال أيام
- "الشويحطية".. أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية
- ماكينة لبيع البيتزا تختصر وقت الخبز والتقديم إلى 3 دقائق
- صندوق النقد يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد للجائحة
- إعفاء السعوديين القادمين عبر جسر الملك فهد من "PCR" والمحصنين لا يطلب منهم الحجر الصحي
أضف تعليق