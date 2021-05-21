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أحداث في صور

اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية

اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية

اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية

اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية

اشتعال النيران في المنازل إثر حرائق اجتاحت الغابات بالقرب من العاصمة اليونانية

"وكالات"
 
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