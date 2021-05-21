أوروبا تتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح كورونا لمبادرة "كوفاكس"

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الإتحاد الأوروبي يعتزم التبرع بمئة مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا للمبادرة العالمية لتقاسم اللقاحات "كوفاكس"، بحلول نهاية العام.

وأعلنت فون دير لاين عن الخطوة في قمة الصحة العالمية، وهو اجتماع خاص على الإنترنت لمجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة، تنظمه المفوضية الأوروبية وإيطاليا.

وبرنامج "كوفاكس" هو مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا لأكثر الاشخاص احتياجا في العالم، غير أنه تعرض لنقص الجرعات.

ووفقا للألمانية أظهرت أزمة فيروس كورونا أهمية التعاون الدولي في الكفاح ضد الجائحة، طبقا لما ذكره رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي في خطابه الافتتاحي.

ويستضيف الإتحاد الأوروبي وإيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين القمة لتمكين المشاركين من تبادل الخبرات، خلال الجائحة.

والهدف من الاجتماع على الإنترنت هو الاتفاق على "إعلان روما" ، الذي يحدد الخطوط الإرشادية لمنع أزمة صحية مستقبلية وضمان استعداد أفضل لتلك الحالات.