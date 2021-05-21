فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون ستقدم 3.5 مليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة

تعهدت مجموعات فايزر - بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا الجمعة خلال قمة مجموعة العشرين، بتقديم 3.5 مليارات جرعة بسعر الكلفة أو بسعر مخفض لأفقر البلدان في 2021 و2022.

ووفقا للفرنسية من المتوقع تسليم نحو 1.3 مليار جرعة هذا العام، وبقية الجرعات في العام 2022. وستكون متاحة بسعر الكلفة للبلدان المنخفضة الدخل وبأسعار مخفّضة للبلدان المتوسطة الدخل، كما أوضح مسؤولو المختبرات الثلاثة خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية المنعقدة في روما.

