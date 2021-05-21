رسالة للسلام والتنمية والوئام 

تعد السعودية سباقة لدعم الشعوب ووقوفها بجانب حكومات، خاصة الأشقاء من الدول العربية، والإسلامية، والشعوب الصديقة، والمحبة للسلام، والاستقرار، وذلك عبر تأريخها الطويل وثوابتها الأصيلة. ومن هذا الإطار، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعمل السعودية بشكل حثيث وصادق مع جميع المؤسسات الدولية، على مبادرات واستراتيجيات دعم الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - عبر الاتصال المرئي - أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا، التي عقدت أخيرا في باريس، الدور الريادي للسعودية، وأبان الجهود في دفع دول مجموعة العشرين خلال رئاسة الرياض لها في عام 2020، على دعم الدول منخفضة الدخل في إفريقيا، وتعزيز النظام الصحي هناك، وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول.

ونجحت السعودية بتوجيهات خادم الحرمين، وبجهد كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرا، من ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار، كما أن الصندوق السعودي للتنمية قدم قروضا ومنحا تجاوز عددها 580 لأكثر من 54 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار، ومبادرات عدة مختلفة لدول إفريقية، بما يتجاوز أربعة مليارات ريال، تأتي جميعها لتخفيف وطأة وآثار التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول.

فالسعودية لها تأريخ ناصع، وأياد بيضاء في تقديم الدعم للشعوب عموما، والشعوب العربية الشقيقة على خصوصا، في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما أن لها مكانة كبيرة في العالمين العربي والإسلامي، وتعمل دائما، وعلى جميع الأصعدة، وفي جميع المسارات، من أجل السلام الدائم، وأن تعود الدول العربية إلى مسارات التنمية والنهضة الشاملة.

وفي السياق نفسه، ومن ضمن المبادرات التي تعمل عليها السعودية لدعم الدول العربية الشقيقة، جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتقديم منحة للسودان بنحو 20 مليون دولار، للإسهام في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لدى صندوق النقد الدولي، وفي سبيل دعم هذا البلد الشقيق، والوصول إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC.

وفي الشأن السوداني خصوصا، أعلنت السعودية تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني، وصدرت حينها توجيهات خادم الحرمين، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والتنموية، وكانت بذلك من أوائل الدول التي دعمت المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى جهودها المستمرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، باعتبار هذا البلد امتدادا جغرافيا مهما في القارة الإفريقية، وجزءا مهما لمنظومة الأمن الغذائي العربي.

لقد كانت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC، إحدى المبادرات الأممية التي يمكن لحكومة السودان الاستفادة منها من أجل تخفيف الدين العام والأبعاد التي ترتبت عليه، والعودة إلى مسار تنموي شامل. هذه المبادرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في عام 1996 بالتعاون مع نادي باريس للديون، بهدف ضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية لا يمكنه التعامل معها.

وتم تعديل المبادرة أكثر من مرة لتتيح تخفيفا يصل إلى 100 في المائة لأعباء الديون المؤهلة، تقدمه ثلاث مؤسسات متعددة الأطراف، هي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق التنمية الإفريقي AfDF، للدول التي تستكمل عملية مبادرة "هيبيك"، لكن هذه المبادرة ذات مرحلتين، ولها شروط مهمة في كل مرحلة. وقد أشار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال ترؤسه وفد المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، بمشاركة أكثر من 40 دولة، أهمية دعم السودان للوصول إلى حلول وفق مبادرة "هيبيك".

ومن الشروط التي يجب على البلد العضو استيفاؤها للتعامل مع الديون الصعبة وفق المبادرة: أن يكون مؤهلا للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وأن يكون مثقلا بالفعل بأعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها ولا يمكن معالجتها، وأن يكون قد أرسى سجل أداء إيجابي في مجال الإصلاح، وأن يكون قد وضع تقريرا عن استراتيجية الحد من الفقر، من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق تشمل كل أنحاء البلاد.

وبمجرد استيفاء البلد هذه المعايير الأربعة، أو إحرازه تقدما كافيا نحو الوفاء بها، يحصل على تخفيف من أعباء الديون، ويلتزم المجتمع الدولي بتخفيض دينه إلى مستوى يرتأى أن الاستمرار في تحمله ممكنا، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة نقطة الإنجاز للحصول على تخفيض كامل ونهائي للدين القائم في ظل مبادرة "هيبيك". فالتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين، يأتي في سياق دولي تؤكد فيه السعودية اهتمامها الكامل ودعمها لمسيرة الإصلاح للشعوب العربية جميعها، والسودان الشقيق خصوصا.

والمملكة بلد بالفعل صاحب المبادرات الإنسانية الحقيقية المبنية على أسس العمل الدولي لتمكين الدول العربية من ممارسة دورها المأمول منها، فالتزام السودان وتحقيقه الشروط الأربعة للوصول إلى نقطة القرار ضمن المبادرة الدولية، يتطلب منه تمويلا لعدد من المشاريع التنموية لتحقيق الشرطين الثالث والرابع وبناء سجل أداء إيجابي في مجال الإصلاح، ووضع استراتيجية الحد من الفقر، من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق، تشمل كل أنحاء البلاد.

ويعلم الجميع أن السعودية اهتمت بملف تخفيف أعباء الديون على الدول منخفضة الدخل والفقيرة، وقادت هذه المبادرة في مؤتمر قمة العشرين، الذي استضافته خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وطرحت حلولا مناسبة لهذه القضية، وتم تبنيها ضمن أجندة وتوصيات هذه القمة. وكما يتضح أن تحقيق هذين الشرطين يرسي جليا دعائم الإصلاح السياسي والاقتصادي، الذي ارتآه الشعب السوداني.

فالسعودية تدعم الدول العربية بشفافية بالغة، وتدعم اختيار الشعوب المبني على مصالحها الحقيقية، وليس على أجندات خارجية، وتؤكد عبر مبادراتها الأممية، وعبر قنواتها السياسية، أنها ضد التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وأن البيت العربي الكبير قادر على حل مشكلاته بدعم بعضه بعضا.

فالتوجيه الكريم بدعم السودان، يأتي رسالة واضحة الدلالة والمضامين على ما تقوم به السعودية من جهود حثيثة لدعم الاستقرار والسلام في جميع الدول العربية، ومن أراد السلام وسعى إليه، فإن السعودية ستكون له دائما وأبدا عونا وداعما حتى يتجاوز عثراته.