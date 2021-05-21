الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية مع استمرار ضغوط البيع .. والسيولة تصعد إلى 8.5 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 10339 نقطة فاقدة 32 نقطة بنحو 0.32 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.53 في المائة. وجاء التراجع وسط ضغط من معظم القطاعات مع تباين في أداء الأسهم، استمرت الضغوط البيعية على السوق كما كان متوقعا، ولكن شهدت الجلسة تراجعا في وتيرة الانخفاض مع تعويض جزء من الخسائر، ما يظهر محاولة اتجاه السوق نحو التماسك، ما يزيد من فرص الاستقرار خلال الجلسة المقبلة، إلا أن عودة التذبذب لاحقا مرجحة مع كثافة إفصاحات الشركات عن النتائج المالية خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، ما يجعل السوق أكثر حساسية تجاه المتغيرات.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 10369 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 10381 نقطة بمكاسب طفيفة، بينما الأدنى عند 10313 نقطة فاقدا 0.57 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10339 نقطة فاقدا 32 نقطة بنحو 0.32 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 8.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 35 مليون سهم متداول لتصل إلى 297 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 347 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.6 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.97 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة 963 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 8 في المائة بقيمة 680 مليون ريال.







أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسترا الصناعية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 30.55 ريال، وحل ثالثا "العبداللطيف" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 26.25 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "السعودي الألماني" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 38.20 ريال، يليه "سبكيم" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 50.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 356 مليون ريال، يليه "شاكر" بقيمة 329 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 250 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية