أوروبا تبحث الاتفاق على شهادة رقمية موحدة لتلقي لقاح كورونا

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم بشأن خطة إصدار الشهادة الخضراء الرقمية لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، التي تعتبرها مراكز العطلات شريان حياة حيوي لموسم الذروة السياحية المقبل، وفقا لمصادر من البرتغال، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عدة جولات صعبة من المفاوضات شارك فيها ممثلون عن الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويمكن أن يساعد ذلك القرار في بدء السفر بشكل أكثر حرية داخل التكتل في أقرب وقت في أواخر يونيو - فيما يستعد العديد من الأوروبيين لقضاء عطلة الصيف.

ووفقا للاقتراح الأصلي للمفوضية، تشير الوثيقة إلى ما إذا كان الشخص: قد ثبت أن نتيجة الفحص سلبية بالنسبة لكوفيد19-؛ أو أنه قد تعافى من الفيروس الذي يسبب المرض ، أو تم تطعيمه بواحدة من اللقاحات الأربعة التي وافق عليها حاليا مسؤولو الصحة بالاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يوفر ذلك الأساس للتنازل عن متطلبات الحجر الصحي المعمول بها حاليا للعديد من الرحلات داخل التكتل.

ومع ذلك، يبقى الأمر متروكا لكل دولة من الدول الأعضاء الـ 27 لتقرر نوع الامتيازات التي تحققها الشهادة داخل حدودها.

وكان مشرعو الاتحاد الأوروبي يضغطون من أجل أن تقدم الدول الأعضاء اختبارات كوفيد - 19 المجانية في جميع أنحاء التكتل ، بيد أن الاقتراح قوبل بمقاومة من بعض الحكومات الوطنية .

وكانت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد طرحت اقتراحها في مارس الماضي لتبدأ المفاوضات.

