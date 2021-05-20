اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع نسخ كورونا المتحورة

أكدت منظمة الصحة العالمية أمس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا، فعالة ضد "كل متحورات فيروس كورونا"، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد - 19.ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، لا يزال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة"، كما حذر هانز كلوجه، مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت في الهند، لكنها انتشرت إلى دول أخرى.وبحسب "الفرنسية" قالت كاثرين سمو لوود، مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، "إن الوباء لم ينته بعد".وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفض عدد الإصابات الجديدة 60 في المائة في شهر واحد في كل أنحاء المنطقة التي تغطي جزءا من آسيا الوسطى، من 1.7 مليون في منتصف نيسان (أبريل) إلى 685 ألفا الأسبوع الماضي.وأوضح كلوجه: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن نبقى يقظين، قد تؤدي زيادة التنقل والتفاعلات الجسدية والتجمعات إلى زيادة انتقال العدوى في أوروبا".إضافة إلى ذلك، يجب أن يتزامن رفع القيود الاجتماعية مع زيادة الجهود من حيث إجراء الفحوص وعمليات التتبع والتلقيح.وقال كلوجه: "ليس هناك انعدام كلي للأخطار. قد تكون اللقاحات ضوءا في نهاية النفق، لكن يجب ألا يعمينا هذا الضوء".