وزير الثقافة يبحث مع رئيس وزراء اليونان التعاون بين الرياض وأثينا في المجالات الثقافية

اختتم الأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة اليوم زيارته الرسمية إلى اليونان بلقاء رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا. ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني. وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اليونانيين. مؤكدا أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة قد استهل زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في اليونان على مدى يومي الأربعاء والخميس من بينهم وزير الثقافة والرياضة ووزير الخارجية إلى جانب رئيس الوزراء بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين يتضمن مسارات تعاون نوعية.