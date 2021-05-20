"الحمادي" توافق على توزيع 60 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2020

أعلن مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، بمبلغ قدره 60 مليون ريال بواقع 0.5 ريال للسهم ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة بأن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 31-05-2021.