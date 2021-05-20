«التجارة» تصدر 791 سجلا لمستثمرين أجانب وخليجيين في الربع الأول

أصدرت وزارة التجارة 791 سجلا تجاريا لمستثمرين أجانب وخليجيين في الربع الأول 2021، بحسب ما أوضحته الوزارة لـ"الاقتصادية".وذكرت الوزارة أنها أصدرت 431 سجلا تجاريا لمستثمرين أجانب خلال الربع الأول ليبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة للأجانب 18054 سجلا.ومنحت الوزارة كذلك 360 سجلا تجاريا للخليجيين خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ عدد السجلات التجارية القائمة للمستثمرين الخليجين 9732 سجلا.وشملت أنشطة السجلات التجارية الممنوحة لمستثمرين أجانب وخليجيين، الخدمات المتنوعة، الزراعة والصيد والغابات، الصناعة، توليد الكهرباء واستخراج المياه، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات التجارية.وأطلقت وزارة التجارة خدمة لتمكين المستثمر الأجنبي من تأسيس الشركات إلكترونيا دون الحاجة إلى وجوده في المملكة، بهدف التحسين والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.كما أطلقت الخدمة الخاصة بتجديد السجل التجاري بخطوة واحدة من خلال الضغط على الرابط الذي يرسل إلى العميل قبيل انتهاء تاريخ السجل التجاري، وذلك لتسهيل عملية التجديد للمتعاملين دون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو موقعها الإلكتروني.