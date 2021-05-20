«نمو» تهبط 135 نقطة بتداولات قيمتها 68 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» بنحو 0.54 في المائة لتغلق عند 24956 نقطة فاقدة 135 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 126 في المائة إلى 68 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 39 في المائة إلى 630 ألف سهم. أما الصفقات، فارتفعت 32 في المائة إلى 2052 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع ثلاثة أخرى، وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 173 ريالا، يليه "سمو" بنحو 0.89 في المائة ليغلق عند 66.60 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 0.61 في المائة ليغلق عند 32.50 ريال. بينما تصدر المرتفعة "فش فاش" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 312.60 ريال، يليه "حديد وطني" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 65.30 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 0.15 في المائة ليغلق عند 399.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "فش فاش" بقيمة 32 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 18 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بقيمة تسعة ملايين ريال.