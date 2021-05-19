22.8 مليار ريال الإنفاق على التأمين الصحي في السعودية خلال 2020 .. نمو للعام الرابع

بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية على التأمين الصحي "الأقساط المكتتبة" خلال العام الماضي نحو 22.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.5 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلا نموا نسبته 1.6 في المائة بما يعادل 362 مليون ريال.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، فإن قيمة الأقساط المكتتبة للقطاع سجلت مستوى قياسيا، وذلك بعد تسجيلها نموا للعام الرابع على التوالي.ويعود النصيب الأكبر إلى الشركات، الذي شكل نحو 97.6 في المائة، بينما نصيب الأفراد نحو 2.4 في المائة، ويرجع ذلك إلى إلزامية صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام.وكانت الأقساط المكتتبة من قبل الأفراد سجلت نموا في العام الماضي بنحو 52.4 في المائة لتصل إلى 550 مليون ريال مقارنة بنحو 360 مليون ريال.بينما شهدت فئة الشركات نموا محدودا في حجم الأقساط المكتتبة بنحو 0.8 في المائة، لتبلغ 22.29 مليار ريال مقارنة بنحو 22.12 مليار ريال للعام الذي سبقه.وبحسب بيانات مجلس الضمان الصحي التعاوني، فإن عدد وثائق التأمين الصحي يبلغ 9.98 مليون وثيقة، منها 3.48 مليون للسعوديين "موظفين وتابعين" تعادل 35 في المائة، بينما 6.49 مليون وثيقة لغير السعوديين تشمل الموظفين والتابعين لهم.وفي العام الماضي شكلت أقساط التأمين الصحي نحو 58.9 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة البالغة 38.78 مليار ريال.فيما احتفظت شركات التأمين بنحو 96 في المائة من أقساط التأمين وهو يقل عن العام الذي سبقه البالغة 96.2 في المائة، لتسجل صافي أقساط بنحو 21.92 مليار ريال، ويعد معدل الاحتفاظ مقياسا للأخطار التي تتحمل شركات التأمين تغطيتها.كذلك بلغ صافي المطالبات المتكبدة نحو 17.99 مليار ريال وهي تقل عن العام الذي سبقه البالغة 18.34 مليار ريال لتشكل 74.1 في المائة من صافي الأقساط المكتتبة.واعتمدت السعودية أخيرا من خلال بنكها المركزي ومجلس الضمان الصحي منتج تأمين سفر المواطنين خارج السعودية، متضمنا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يهدف المنتج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا في أثناء السفر إلى الدول الأخرى.وخلال الأعوام العشرة الماضية 2011-2020 بلغ حجم الإنفاق على التأمين نحو 171.4 مليار ريال، حيث شهد عاما 2014 و2015 نموا قويا خلال الفترة.وحدة التقارير الاقتصادية