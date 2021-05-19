الدولار يحوم نحو أقل مستوياته في 2021 .. تنامي مخاوف رفع الفائدة

حوم الدولار نحو أقل مستوياته هذا العام مقابل عملات رئيسة أخرى أمس، بعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد على عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع على الرغم من تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.ونزل الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 شباط (فبراير) لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من ست عملات. وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر 0.23 في المائة، إلى 90.19.ونزل الاسترليني 0.3 في المائة، مقابل الدولار إلى 1.4165، لكنه بلغ أعلى مستوياته في عام في وقت سابق من الجلسة عند 1.4200 دولار. وزاد الدولار الأمريكي مقابل نظيرة الكندي إلى 1.2086 دولار كندي مقتربا من أضعف مستوى منذ أيار (مايو) 2015.أما اليورو الذي سجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني (يناير) عند 1.2223 دولار، فقد تراجع إلى 1.2197 دولار.وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ضغط تراجع أسعار السلع الأولية على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وتراجعا بنحو 0.7 في المائة، مقابل الدولار.وهوت العملات المشفرة بعدما حظرت الصين على مؤسساتها المالية وشركات الدفع تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية وحذرت المستثمرين من المضاربة عليها.إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، لتحوم نحو أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 كانون الثاني (يناير) عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة، ووفقا لـ"رويترز" زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة، إلى 1872 دولارا.وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس "ارتفع الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد".وأضاف: "في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار، بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك".وهبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى. وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي جرى في 27 و28 نيسان (أبريل)، والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2 في المائة، إلى 28.14 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الأول. وربح البلاديوم 0.1 في المائة، ليسجل 2906.31 دولار، وتقدم البلاتين 0.2 في المائة، إلى 1220.25 دولار.