لماذا الإنجليز متهاونون والفرنسيون متشائمون ؟

إنها قصة دولتين. في إنجلترا (وأعني إنجلترا، وليس المملكة المتحدة)، منح الناخبون القانعون حكومة بوريس جونسون انتصارا في الانتخابات الفرعية في مدينة هارتلبول التي يسيطر عليها حزب العمال منذ فترة طويلة. يبلغ متوسط تقدم الاستطلاع الوطني لحزب المحافظين على حزب العمال نحو 8 في المائة. بغض النظر عن عدد الوفيات الزائدة البالغ 117 ألف شخص في بريطانيا بسبب الوباء الذي تمت إدارته بشكل سيئ في البداية، أو أسوأ فترة ركود منذ 1709، أو العنف المشؤوم في إيرلندا الشمالية، أو فضائح الفساد الصادمة أو استراتيجية الحكومة الاسكتلندية للانفصال: تلقى معظم الإنجليز اللقاح حديثا وهم راضون.الفرنسيون ليسوا كذلك. جمع من الجنرالات المتقاعدين الذين استخدموا مدونة غامضة للمطالبة بما بدا وكأنه انقلاب استحوذت على المزاج الوطني. أيدهم 85 في المائة من الفرنسيين، واعتقد 74 في المائة أن المجتمع الفرنسي ينهار، و45 في المائة اعتقدوا أن فرنسا "ستقع قريبا في حرب أهلية" - كما ذكر تقرير شركة تنظيم استطلاعات الرأي Harris Interactive.الفكرة ليست أن بريطانيا تتفوق في الأداء على فرنسا. الدولتان من الناحية العملية توأمان من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمركزية المفرطة وتراجع العظمة الوطنية. فيما يتعلق بالتطعيم، تتقدم المملكة المتحدة على فرنسا بنحو 11 أسبوعا – وهذا ليس رقما ضخما في مخطط الأشياء. القضية الأعمق هي أن الإنجليز والفرنسيين يتبنون وجهات نظر عالمية معارضة. إنجلترا مجتمع متهاون، وفرنسا مجتمع متشائم.يميل الفرنسيون إلى النظرة التشاؤمية جزئيا لأن تاريخهم يتقدم من خلال الصدوع، ولا سيما ثورة 1789، والغزو الألماني في 1940. علاوة على ذلك، يشير تقرير متوقع لمنظمة بناء المجتمع NGO More in Common، إلى أن فرنسا تعاني "عدم الاستقرار الدستوري الذي لا يحظى بالتقدير"، بما لديها من 14 دستورا منذ 1789. باختصار، لدى الفرنسيين الكثير ليشعروا بالتشاؤم وإحساس النهاية نحوه.على عكس الإنجليز تماما، فقد نشأوا على مثل مطلقة، التي يخونها الواقع حتما. تخيل قضاء أعوام في تشكيل شخصيتك في مدرسة منقوش على واجهتها الكلمات، "الحرية، المساواة، الإخاء"، ثم مشاهدة حكام دولتك السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا فيلون يدانان بجرائم دون الذهاب إلى السجن (حتى الآن، على أي حال).كثير من الفرنسيون يخلطون بين خيبات الأمل والكوارث. قالت الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن أخيرا لرابطة الصحافة الأنجلو-أمريكية في باريس إن فرنسا "بطلة العالم في الديون، بطلة العالم في البطالة، بطلة العالم في الفقر". كان أمرا سخيفا نقوله عن دولة مرتفعة الدخل. ماذا كانت ستصنف دولة مثل مالي؟ لكنها تعلم أن ناخبيها سيوافقون.خرج الفرنسيون بانتظام من الاستطلاعات العالمية كأبطال العالم للتشاؤم، متقدمين على العراقيين والأفغان. في انتخابات 2017، سمح تصويت متشائم منقسم لحزب إيمانويل ماكرون الصغير من المتفائلين بالوصول إلى السلطة. إلا أن كل جزء من الطيف الفرنسي لا يزال يعزز سيناريو التشاؤم المحبب الخاص به: هيمنة الليبرالية الجديدة بالنسبة لليسار، واستيلاء الإسلاميين بالنسبة لليمين المتطرف، ونهاية العالم المناخية بالنسبة للحزب الأخضر، ونهاية العظمة الوطنية بالنسبة للديجوليين والرئيسة لوبن بالنسبة لمؤيدي ماكرون.قارن كل هذا مع إنجلترا التي شهدت أكثر من 300 عام دون ثورة أو حرب أهلية أو غزو خطير. حتما، أصبح الإنجليز متهاونين بشأن الكوارث المحتملة. بعد سقوط فرنسا في يونيو 1940، عندما كانت بريطانيا هي التالية بوضوح على قائمة هتلر، أفاد مراسل السباق لصحيفة ديلي ميل: "صدم الناس بالخبر بعد السباق الأول في ولفرهامبتون بالأمس، لكن بطبيعة الحال، استمر السباق، ويفترض أن سباق اليوم سيقام، حتى لو كان ذلك فقط لفتة للشجاعة". (العبارة الحاسمة هنا هي "بطبيعة الحال").لم يولد انحدار إنجلترا بعد الحرب إلى أسفل التسلسل الهرمي العالمي تفكيرا رؤيويا وإنما عقلية تراجعية: نوع من الكوميديا حول الانحدار القومي.الطبقة الإنجليزية الأكثر تهاونا هي الطبقة الحاكمة، وهذا أمر مفهوم، نظرا لأنه لم يتم استبدالها منذ قرون. إذا أخذك مسار حياتك من منزل ريفي في العصور الوسطى إلى مدرسة داخلية من العصور الوسطى إلى كلية في أكسفورد أو كامبريدج من العصور الوسطى وأخيرا إلى برلمان من العصور الوسطى، فسينتهي بك الأمر بطبيعة الحال إلى التفكير: "ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟".ديفيد كاميرون عقد باستخفاف استفتاء على بريكست. صوت كثير من الإنجليز لتغيير جذري تقريبا في نوبة من شرود الذهن. الآن، بعد بضعة أعوام من الإثارة السياسية الإنجليزية غير المعهودة، يتم نسيان القضية مرة أخرى. لا عجب أن تجسيد التهاون الإنجليزي، رجل ساخر في كل شيء باستثناء طموحه، قد نقل المزاج القومي إلى مقر الحكومة.عندما اتهم جونسون بمطالبة المانحين لحزب المحافظين بتمويل ترميم منزله وتكاليف مربية طفله، فقط الأشخاص الذين نشأوا خارج إنجلترا كان يبدو أنهم قادرون على الحفاظ على شعورهم بالتوجس لمدة أسبوع كامل. أرسل لي أنتوني أوجولولا، مهاجر نيجيري إلى إنجلترا، بريدا إلكترونيا: "لا شيء من هذا مضحك، على الإطلاق. وبصراحة، لن أقبل أبدا أن أغلق فمي وأرى بريطانيا وهي تصبح نيجيريا أخرى".مئات الآلاف من الفرنسيين الذين جلبوا نظرتهم التشاؤمية للعالم إلى إنجلترا، بعد انتقال السكان السلمي على نطاق واسع بين الدولتين، قد يشاركونه غضبه. لكن يبدو أن قلة من الإنجليز تفعل ذلك. يدرك جونسون أنه بالنسبة لأمة غير قادرة على التفكير التشاؤمي ونهاية العالم، فإن كل شيء تقريبا مضحك.