91.5 مليون ريال أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام خلال الربع الأول .. ارتفعت 41.4%

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن تحقيق صافي ربح 91.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021 بارتفاع 41.4 في المائة عن الربع المماثل من 2020.

فيما نمت إيراداتها خلال الربع الأول إلى 596.8 مليون ريال بارتفاع 20.5 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيس لارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5 % علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وبحسب بيان المجموعة على تداول، فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الربع الحالي 1.65 مليار ريال مقابل 1.29 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 27.0 في المائة، فيما بلغت الأرباح المبقاه بنهاية الفترة نحو 509.6 مليون ريال.