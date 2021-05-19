"تاسي" يتراجع بعد ثلاث جلسات من المكاسب ويغلق دون مستوى 10400 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء منخفضا بعد ثلاث جلسات من المكاسب، حيث ضغط القطاع البنكي بشكل رئيسي على أداء المؤشر العام بعد انخفاضه بنحو 0.8 في المائة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10372 نقطة متراجعا 51 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.21 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 263 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 313.5 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعه بنحو 1 في المائة الا أن السهم لازال يتداول فوق مستوى 100 ريال وللجلسة الثالثة على التوالي.

ايضا ضغطت أسهم البنك الأهلي السعودي وبنك ساب وكذلك سابك على أداء المؤشر العام بعد تراجعهم ما بين 0.5 و1.7 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 89 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العبد اللطيف بالحد الأعلى، تلاه أسهم الخريف المرتفعة 5.9 في المائة لتسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.

كذلك نجد ارتفاعات على أسهم النقل الجماعي وأمانة للتأمين واسمنت المدينة وكذلك الصقر للتأمين تراوحت ما بين 4.2 و2.3 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 93 شركة تصدرها أسهم سبكيم العالمية بنحو 2.4 في المائة ثم المتطورة 1.9 في المائة، كذلك نجد تراجعت على وحدات مشاركة بلغت 1.8 في المائة.