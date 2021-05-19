في ظل نقص المعروض .. توقعات بارتفاع أسعار المطاط عالميا

توقعت شركة "سري ترانج أجرو" التايلندية أكبر منتج للمطاط في العالم ارتفاع أسعار المطاط خلال 2021 مع تعافي الطلب عليه مجددا في ظل نقص المعروض.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن فيراسيث سينشاريونكول المدير التنفيذي للشركة قوله "نظرا لآن 2021 هو عام التعافي بالنسبة للطلب على الإطارات والسيارات فإن الطلب على المطاط سيرتفع مع استقرار المعروض لذلك ستتجه الأسعار نحو الارتفاع إذا لم تحدث مزيدا من الاضطرابات للاقتصاد العالمي". وأضاف "في الماضي كان المعروض ينمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب لكن العام الحالي العرض ينمو أبطأ كثيرا من الطلب".

ويتوقع مدير الشركة التايلندية نمو الطلب على المطاط خلال 2021 بمعدل يتراوح بين 5 و 7% مقارنة بـ 2020 في حين أن الطلب فسينمو بمعدل يتراوح بين 0 و 2 % فقط. وأضاف الطلب المرتفع على إطارات السيارات نتيجة تعافي مبيعات السيارات وحركة السفر بعد تراجع حدة الجائحة في العديد من دول العالم سيؤدي إلى زيادة الطلب على المطاط نظرا لآن 80 % من إنتاجه يستخدم في صناعة إطارات السيارات.