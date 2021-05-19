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أخبار اقتصادية- عالمية

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 1.5% في أبريل

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 1.5% في أبريل

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن تصخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 1.5 في المائة في أبريل من 0.7 في المائة في مارس، وفقا لـ"رويترز".

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اقتصاد بريطانيا

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