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أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والوفيات عند مستوى قياسي

أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والوفيات عند مستوى قياسي

الاقتصادية من الرياض

سجلت الهند اليوم 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة، وفقا لـ"رويترز".
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

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الهند فيروس كورونا

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