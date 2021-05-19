يوم الأرض 2021 وتأثيرات المناخ «1 من 2»

يحل يوم الأرض 2021 في العام الثاني لأزمة جائحة فيروس كورونا العالمية كوفيد - 19. فهل هو يوم للحزن أم أنه يبعث بارقة أمل؟ كان يوم الأرض حينما احتفل به أول مرة عام 1970 ينطوي على الأمرين معا، إذ إنه ولد من رحم أوجاع كارثة مبيدات الآفات الموثقة في الربيع الصامت ونهر كوياهوجا المحترق، بالقدر نفسه الذي كان فيه مفعما بالأمل الذي أوحت به صورة شروق الأرض التي التقطها أحد رواد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". لقد سلطت الجائحة ضوءا شديدا على حالة خدمات الصحة العامة وأنظمة الرعاية الصحية، ليفتضح لكل ذي عينين النقص المزمن في القدرات لإدارة المخاطر المستجدة على الصحة العامة. وفي الوقت نفسه، تنذر أزمة المناخ - وهي أكثر المشكلات جميعا شرا وأذى - بأن الأوضاع ستزداد سوءا.إن تغير المناخ ينطوي على خطر ماثل بوضوح بتعطيل أنظمة الرعاية الصحية وعرقلة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولا سيما حيثما تبلغ حالات الهشاشة أشدها. ورغم كثرة الأسباب التي تبعث على القلق، فإن الجهد العالمي الجماعي للتصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها أماط اللثام عن قدرة العالم المنقسم على نفسه في أغلب الأحيان على العمل معا لمعالجة الجائحة، الأمر الذي بعث الأمل في أن التغلب على أزمة المناخ قد يكون أيضا ممكنا.وحول تغير المناخ والمخاطر الصحية، فقد تتسم المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ شأنها شأن مخاطر جائحة كورونا، بأنها عاجلة لا تحتمل التأخير. لكن خلافا للجائحة، من المتوقع أن تتفاقم هذه المخاطر خلال العقود المقبلة ما لم تتخذ إجراءات سريعة وعميقة لمعالجتها. صحيح أن تغير المناخ ليس هو السبب المباشر لظهور فيروس كورونا أو انتشاره. لكن الآثار الصحية للأزمتين كلتيهما تتداخل في عديد من الجوانب المهمة، فهما تشتركان في عديد من العوامل والمحركات الرئيسة، وتؤثران في الفئات نفسها الأكثر ضعفا من السكان. وهما تتطلبان أيضا استجابات متشابكة لقطاع الرعاية الصحية، سواء لمواجهة المخاطر الحالية أو لضمان ألا تضيع الفرص المتاحة لإعادة البناء على نحو أفضل.واستجابات قطاع الرعاية الصحية في مواجهة جائحة كورونا قد تزيد قدرة الأنظمة الصحية على الصمود والتكيف مع الصدمات المتصلة بتغير المناخ. ويعطي التعاون العالمي الذي شهدناه في الاستجابة لجائحة كورونا دروسا يمكن الاستفادة منها في التصدي للتحديات المناخية والصحية.علاوة على ذلك، فإنه فضلا عن مساعدتنا على التكيف مع تأثيرات المناخ، يبعث التقاء جائحة كورونا وتغير المناخ أملا حقيقيا في معالجة الأزمتين كلتيهما في وقت واحد، وذلك ببناء أنظمة مستدامة حقا للرعاية الصحية تفصل بين التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة والانبعاثات الكربونية. وأحد الأمثلة لذلك هو دمج نهج صحة واحدة الذي يدرج بيانات صحة البشر والحيوانات والبيئة في مراقبة الصحة العامة وتقييم المخاطر من أجل تحويل التركيز في مراحل مبكرة من الاستجابة إلى التأهب وفي نهاية المطاف إلى الوقاية... يتبع.