التخطيط الصناعي لم يسلم لقاحات كوفيد «2 من 2»

كانت إدارة المشتريات الفيدرالية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية مماثلة بشأن تمويل اللقاحات وتقديم الدعم لهذه المشاريع، حيث قامت الحكومة بإلقاء الأموال في شركات مبدعة صغيرة، مثل شركة أوستن للسيارات الأمريكية أو شركات ضخمة مثل جنرال موتورز. وعلى عكس أسطورة معجزة الإنتاج في زمن الحرب في الولايات المتحدة، كما أوضح ألكسندر فيلد المؤرخ الاقتصادي، كان التسرع غير فعال من منظور الكمال المفترض. لكن التسرع كان ضروريا لكسب الحرب، وكانت النتيجة تستحق العناء، وكذا كانت نتيجة عملية Warp Speed.أثناء الحرب العالمية الثانية لم تكن حكومة الولايات المتحدة تختار عادة الفائزين الصناعيين مسبقا، وعندما فعلت ذلك، فإنها لفتت انتباه السيناتور آنذاك هاري ترومان وجلسات الاستماع بشأن المشتريات الفاسدة، في الأساس جعلت الحكومة شركات خاصة تتنافس، ما أسفر عن فائزين مثل المشروع التعاوني Willys-Ford لتصنيع السيارة الجيب. وأطلق الجنرال والرئيس لاحقا دوايت أيزنهاور على هذه السيارة رباعية الدفع غريبة المظهر التي بلا سقف وصفا واحدا من ثلاثة أسلحة حاسمة في الحرب.في الحرب الحالية ضد كوفيد - 19، طورت شركات Moderna، وPfizer/BioNTech، وOxford-AstraZeneca، وJohnson & Johnson، الأسلحة الرئيسة حتى الآن. وبين الخاسرين كانت شركات مثل Merck، وSanofi، وإن كانت Sanofi تتعاون الآن مع Pfizer.من الصعب تحديد ما إذا كانت لقاحات كوفيد - 19 الصينية، أو Sputnik V الروسية من الفائزين أو الخاسرين، لأن الصين وروسيا اختارتا مسبقا الفائزين المفترضين، بما يتماشى مع التخطيط الصناعي، ثم أصدرتا قدرا ضئيلا من البيانات للقائمين على التنظيم في أماكن أخرى لمساعدتهم على الحكم على السلامة والفعالية.المهم في الأمر هنا هو أن التخطيط الصناعي التفصيلي يكاد لا ينجح أبدا. وكان معظم انتصاراته المزعومة في حقيقة الأمر إخفاقات، مثل الطائرة الأنجلو فرنسية الأسرع من الصوت كونكورد. إن الزعم بأن البيروقراطيين في العواصم الوطنية بارعون في اختيار الفائزين ادعاء غريب. لكن في عام 1936 زعم جون ماينارد كينز، أن الحكومة بنصيحة من كينز ذاته بطبيعة الحال، في وضع يمكنها من حساب الكفاءة الهامشية للسلع الرأسمالية، أي: الربحية لفترات طويلة وعلى أساس الميزة الاجتماعية العامة. وتتفق معه مازوكاتو، فتوصي بأن تقود الحكومة الاقتصاد من خلال إعطاء التوجيه لعملية الإبداع.نحن لسنا مقتنعين بهذا. يعشق المدافعون الجدد عن السياسة الصناعية التي تقودها الدولة الادعاء بأن اختراع الإنترنت كان نصرا لها، على سبيل المثال. لكن الإنترنت، مثلها كمثل أغلب أشكال التقدم، كانت عبارة عن مجموعة من التكنولوجيات والإبداعات التي طورتها عملية التجربة والخطأ على مر الأعوام. والإنترنت التجارية التي نستخدمها منذ تسعينيات القرن الـ 20 ليست لها علاقة تذكر بسابقتها المفترضة التي دعمتها الدولة التي كانت عبارة عن بروتوكول لشبكات عسكرية. صحيح أن حكومة الولايات المتحدة قدمت بعض المال، لكنها لم تقدم التوجيه، إلا إذا كنا نتصور أن أمريكا شنت الحرب الباردة من أجل إنشاء "أمازون" و"جوجل".بدلا من ذلك، كانت عملية التجربة والخطأ، أو الإبداعية، هي المفتاح الأساسي. قام جيفري هاريس الخبير الاقتصادي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتأريخ وتسجيل محاولات سابقة لتطوير لقاحات لفيروس نقص المناعة البشرية التي لم تكتمل قط، وفيروس إيبولا التي جاءت متأخرة للغاية. لكن التجارب والأخطاء في استخدام تكنولوجيا MRNA، في شركة Moderna على سبيل المثال، أعدت المجتمع العلمي لتطوير لقاحات كوفيد - 19. ولم يكن للسياسة الصناعية ولا لتوجيه الدولة علاقة تذكر بهذه العملية.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.